ЕС о ситуации в Беларуси и судах над журналистами: «Это неприемлемо в Европе XXI века и должно прекратиться»

Источник материала: Tut.by

Европейский союз внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси. В том числе за преследованиями правозащитников, представителей профсоюзов и адвокатов, а также за судами над журналистами. «Это должно прекратиться, это неприемлемо в Европе XXI века», — заявил TUT.BY пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



Дарья Чульцова и Катерина Андреева. Фото: TUT.BY

Стано отметил, что Евросоюз все так же решительно осуждает репрессии, проводимые белорусскими властями после выборов в августе 2020-го.

«Неприемлемое преследование правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов в последние дни и недели усилилось. Мы увидели это при вынесении приговора двум журналисткам „Белсата“ Дарье Чульцовой и Катерине Андреевой, которых по необоснованным обвинениям лишили свободы на 2 года. Мы также видим суды над другими журналистами».



В Минске продолжается суд над нашей коллегой — журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич. Фото: Belta via Reuters

ЕС расценивает это как продолжающееся запугивание и попытки властей заставить замолчать журналистов и работников СМИ, которые «просто выполняют свою работу».

«Усилия властей явно направлены на то, чтобы помешать белорусскому народу получать информацию, — и это недопустимо, — отметил Петер Стано. — Мы призываем власти Беларуси прекратить ущемление прав и свобод человека (в том числе свободу прессы), прекратить злоупотреблять законом и использовать судебную систему для запугивания журналистов».

Вместо всех этих контрпродуктивных действий и запугивания, считает Евросоюз, власти должны действительно сосредоточиться на запуске общенационального диалога, чтобы разрешить текущий кризис в стране.

«Чтобы желания и запросы населения действительно отражались в том, как управляется страна», — заявил представитель ЕС.

Евросоюз напомнил, что они внимательно следят за растущим притеснением людей и гражданского общества со стороны властей.

«Европейский союз предельно ясен: это должно прекратиться, это неприемлемо в Европе XXI века. Мы уже ввели санкции в отношении более 80 человек, а также 7 организаций за их участие в широкомасштабном нарушении основных свобод в Беларуси, притеснении людей, фальсификации выборов. Мы как ЕС рассматриваем возможность принятия других санкций, потому что будем поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, помогая гражданскому обществу и наказывая тех, кто отказывает белорусскому народу в его основных правах», — сказал Стано.