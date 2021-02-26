Оппозиция просит инвесторов потребовать погашения евробондов, Минфин спокоен

Народное антикризисное управление попросило инвесторов предъявить белорусские евробонды к досрочному погашению и вернули себе деньги, Минфин уверен, что этого не произойдет.

Что случилось

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к 27 инвестфондам из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран, которые перед выборами купили белорусские евробонды на 1,2 млрд долларов. НАУ направило письма им всем и Международному валютному фонду.

«Деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против беларуского народа. К тому же, на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: сажали потенциальных кандидатов в президенты в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий», - сообщили 22 февраля в НАУ.

Там предложили инвестиционным фондам предъявить евробонды к досрочному погашению и вернули себе деньги, инвестиционным банкам проверить использование денег, полученных от продажи евробондов и не вести отношений с нелегитимным правительством. А также от МВФ публичного отказа от кредитования Беларуси.

«Режим Лукашенко живет в постоянных долгах, берет огромные новые кредиты, чтобы погасить старые. Чтобы нелегитимное правительство не вгоняло народ Беларуси во все новые долги, которые будут отдавать беларусы, мы хотим сделать так, чтобы никто больше не давал кредитов режиму», - пояснили в НАУ.

Там считают, что это принципиально не изменит ситуацию в белорусской экономике, так как она «приближается к пропасти с каждым днем – из-за коррупции Лукашенко и приближенных, неэффективного управления и постоянных ошибок».

Первые результаты есть

Один из западных банков уже проинформировал о продаже белорусских евробондов, сообщил сегодня Латушко.

«Эти 1,2 млрд долларов должны были пойти на погашение внешней задолженности, но в реальности, по нашим данным, пошли на поддержку силового аппарата, режима», — заявил в ходе стрима руководитель НАУ.

По его словам, белорусские евробонды продал BankInvest (Дания).

«Я думаю, что в ближайшее время и другие финансовые институты, инвестиционные фонды, которые приобрели евробонды, продадут белорусские евробонды, потому что это против имиджа этих структур. Иначе фактически это означает, что они поддерживают режим в Беларуси», — цитируют политика Naviny.by.

Минфин спокоен

Министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что к призывам продавать белорусские евробонды относится спокойно.

«Во-первых, инвестфонды в первую очередь хотели заработать деньги на процентах. Стоимость размещения в тех же США значительно ниже, чем доходность от размещения белорусских облигаций. Не думаю, что их приобретали для того, чтобы потом резко продать и потерять свою доходность», - сказал Юрий Селиверстов.

По его словам, «ситуация с платежным балансом, со счетом текущих операций положительная».

«Потому нет каких-то предпосылок для того, чтобы просто избавляться от наших ценных бумаг», - цитирует министра БелТА.

Однако Селивестров ничего не сказал о том, какие последствия могут быть для финансовой системы Беларуси, если евробонды всё же потребуют к досрочному погашению.