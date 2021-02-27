ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва рассказала о схеме поступления энергии из Беларуси

27.02.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Литва проинформировала Еврокомиссию о том, как электроэнергия из Беларуси "просачивается" в прибалтийскую республику, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минэнерго страны.

"Белорусская электроэнергия, которая физически поступает в Литву через соединение BY и LT, продается в латвийской торговой зоне – таким образом, Литва потребляет и платит за белорусскую электроэнергию", - заявил глава министерства энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на дистанционной встрече с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симпсон.

© Sputnik / Виталий Аньков
Полтора миллиарда кВт·ч выработал первый энергоблок БелАЭС

По словам литовского министра,  этот процесс "ставит под угрозу проект синхронизации энергосистем Балтии, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей Европейского союза в области зеленой энергетики".

В Минэнерго также особо обратили внимание, что Симпсон заверила - Литва пользуется полной поддержкой ЕК в решении вопроса с БелАЭС.

В феврале председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что в общем балансе потребляемой Литвой электроэнергии 12% приходится на выработанную БелАЭС, в денежном выражении в месяц это составляет 11 миллионов евро. Однако премьер-министр страны Саулюс Сквернялис заявил, что "непосредственное поступление электроэнергии БелАЭС в литовские сети невозможно".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вильнюс рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в обеспечении полной блокады энергии с БелАЭС.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕС о ситуации в Беларуси и судах над журналистами: «Это неприемлемо в Европе XXI века и должно прекратиться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by