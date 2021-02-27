Литва рассказала о схеме поступления энергии из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Литва проинформировала Еврокомиссию о том, как электроэнергия из Беларуси "просачивается" в прибалтийскую республику, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минэнерго страны.

"Белорусская электроэнергия, которая физически поступает в Литву через соединение BY и LT, продается в латвийской торговой зоне – таким образом, Литва потребляет и платит за белорусскую электроэнергию", - заявил глава министерства энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на дистанционной встрече с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симпсон.

По словам литовского министра, этот процесс "ставит под угрозу проект синхронизации энергосистем Балтии, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей Европейского союза в области зеленой энергетики".

В Минэнерго также особо обратили внимание, что Симпсон заверила - Литва пользуется полной поддержкой ЕК в решении вопроса с БелАЭС.

В феврале председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что в общем балансе потребляемой Литвой электроэнергии 12% приходится на выработанную БелАЭС, в денежном выражении в месяц это составляет 11 миллионов евро. Однако премьер-министр страны Саулюс Сквернялис заявил, что "непосредственное поступление электроэнергии БелАЭС в литовские сети невозможно".