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Литва рассказала о схеме поступления энергии из Беларуси
27.02.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Литва проинформировала Еврокомиссию о том, как электроэнергия из Беларуси "просачивается" в прибалтийскую республику, сообщает
"Белорусская электроэнергия, которая физически поступает в Литву через соединение BY и LT, продается в латвийской торговой зоне – таким образом, Литва потребляет и платит за белорусскую электроэнергию", - заявил глава министерства энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на дистанционной встрече с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симпсон.
© Sputnik / Виталий Аньков
По словам литовского министра, этот процесс "ставит под угрозу проект синхронизации энергосистем Балтии, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей Европейского союза в области зеленой энергетики".
В Минэнерго также особо обратили внимание, что Симпсон заверила - Литва пользуется полной поддержкой ЕК в решении вопроса с БелАЭС.
В феврале председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что в общем балансе потребляемой Литвой электроэнергии 12% приходится на выработанную БелАЭС, в денежном выражении в месяц это составляет 11 миллионов евро. Однако премьер-министр страны Саулюс Сквернялис заявил, что "непосредственное поступление электроэнергии БелАЭС в литовские сети невозможно".
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Вильнюс рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в обеспечении полной блокады энергии с БелАЭС.
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