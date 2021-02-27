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Палата представителей США одобрила план по спасению экономики

27.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Палата представителей Конгресса США одобрила план президента Джо Байдена по стимулированию экономики в условиях пандемии на два триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект набрал практически минимальное количество голосов для его утверждения: 219 человек проголосовали "за", 212 высказались против документа.

План, основанный на программе президента Джо Байдена, предусматривает выделение порядка 400 миллиардов долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около одного триллиона долларов пойдут на оказание помощи населению, оставшаяся часть денег будет направлена на стимулирование экономики.

В частности, предполагается, что минимальная зарплата будет повышена с 7,25 до 15 долларов в час. Кроме того, ключевой мерой станут чеки на 1400 долларов – их получат большинство налогоплательщиков в США. А еженедельное пособие по безработице увеличат на 400 долларов, сейчас оно составляет 300 долларов.

Законопроект еще должен принять Сенат и подписать президент Джо Байден. Как ожидается, не все пункты документа сенаторы одобрят.

 
Теги: Минск
 
 
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Деньги - почти два триллиона долларов - пойдут на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, выплаты...
 
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