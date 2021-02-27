Один из почетных консулов Беларуси в Италии подал в отставку из-за несогласия с происходящим после выборов

Источник материала: Tut.by

Антонио Соттиле, почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье, подал в отставку. Об этом сообщает итальянская Gazzetta di Reggio. Его решение связано с итогами и событиями после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. По словам Соттиле, его побудили уйти в отставку репрессии против белорусского народа, который мирными маршами протестовал против фальсификации выборов.



Антонио Соттиле. Доктор наук в области фэшн-индустрии, открывал в Беларуси такие места, как бутик Baldinini, бутик Coccinelle, бутик Pollini.

«Я уже разговаривал с аппаратом министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с посольством Беларуси в Италии. Мой выбор — это выбор совести, потому что я твердо верю в те ценности, которые привили мне родители и которые я передаю своим трем детям: это демократия, свобода, уважение прав человека и ненасилие. В Беларуси более 27 тысяч человек были задержаны и подверглись запугиванию, преследованию и пыткам», — говорит Антонио Соттиле.

По его словам, его позиция сформирована в числе прочего и с учетом того, что «ОБСЕ подтверждает, что выборы 9 августа не соответствовали международным стандартам и не были ни свободными, ни справедливыми. Европа не признает результатов этих выборов. Европарламент не признал Лукашенко президентом и призывает к новым выборам под международным контролем».

— Я был почетным консулом почти десять лет, и могу сказать, что выполнял свою миссию максимально честно. Я развивал связи между белорусским бизнесом и итальянскими компаниями, занимался гуманитарными вопросами — в частности, оздоровлением детей из загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС территорий.

Антонио Соттиле говорит, что у него «много друзей в Беларуси, и я с гордостью могу сказать, что впервые белорусы стали не объектом, а субъектом истории».

Кто такой почетный консул?

В соответствии с Консульским уставом Республики Беларусь, МИД Беларуси по согласованию с государством пребывания (в данном случае — Италией) может поручить выполнение отдельных консульских функций почетным консулам. Ими могут быть как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане, которые занимают «достойное положение в общественной, экономической, культурной или иных сферах государства пребывания, обладают необходимыми личными качествами, а также имеют возможность должным образом выполнять возложенные на него функции» (цитата по Постановлению МИД «Об утверждении Положения о почетном консуле Республики Беларусь»).

Почетный консул не является государственным служащим Республики Беларусь и не получает от Беларуси какого-либо денежного вознаграждения за выполнение своих функций.

В списке почетных консульств Беларуси на территории Италии Антонио Сотилле уже нет, но кэш Google «помнит», что ранее он был в этом списке.