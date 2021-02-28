Перспективы развития лесной отрасли

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Разработка новых площадей под производство топливных пеллет и открытие современных лесопильных линий и сушильных комплексов. Такие задачи по развитию лесного хозяйства Минской области стоят перед профильным ведомством в текущем году.



В планах лесхозов - расширять ассортимент продукции, активизировать производство биотоплива в гранулах

В планах лесхозов - расширять ассортимент продукции, активизировать производство биотоплива в гранулах, в том числе и на экспорт, а также - долговечного и качественного строительного материала. Это позволит лесным хозяйствам увеличить прибыль от реализации продукции. Не менее важный аспект - восстановление лесного фонда.По словам специалистов лесного хозяйства, развитие и модернизация отрасли позволит увеличить и количество рабочих мест для жителей Минской области.



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