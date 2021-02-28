Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной

Источник материала: Tut.by

Усиливающееся давление санкций ЕС и США заставят Александра Лукашенко уйти, считает Светлана Тихановская. «Решающая битва» с режимом в Беларуси произойдет этой весной, полагает и Павел Латушко. Об этом пишет Deutsche Welle .



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

Находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы. Такое мнение выразила Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 февраля. По мнению Тихановской, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

«Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет», — заявила Тихановская. «Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — добавила политик.

В свою очередь, бывший министр культуры Беларуси, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, который осенью 2020 года был вынужден уехать в Польшу, призывает Запад добиваться полной экономической изоляции Беларуси. «Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится», — отметил оппозиционер в беседе с журналистами немецкой еженедельной газеты Welt am Sonntag .

С точки зрения Латушко, Евросоюзу необходимо приостановить все экономические взаимоотношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше «выручать средства на международных финансовых рынках». При этом оппозиционер, так же, как и Светлана Тихановская, выразил уверенность в том, что «решающая битва» между протестующими и нынешней властью разыграется уже весной.