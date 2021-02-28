Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Правительство Беларуси утвердило государственную программу "Энергосбережение" на 2021–2025 годы, сообщил Департамент по энергоэффективности Госстандарта.

В частности, планируется снизить энергоемкость валового внутреннего продукта к 2026 году минимум на 7% к уровню 2020-го при темпах роста ВВП в ближайшей пятилетке на 121,5%.

Ставится также цель достигнуть к 2026-у году доли местных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к валовому их потреблению не менее 16,5%. Это наряду с использованием атомной энергии должно способствовать достижению нормативного уровня энергетической самостоятельности страны.

В госпрограмме две подпрограммы: "Повышение энергоэффективности" и "Развитие использования местных топливно-энергетических ресурсов, включая возобновляемые источники энергии".

Основные задачи – получить экономию ТЭР в объеме 2,5–3 миллиона тонн условного топлива и достичь доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) минимум 8% в 2025 году.

Предусмотрен комплекс мероприятий по энергосбережению органами госуправления и регионами, в том числе в рамках международных проектов, строительству энергоисточников на местных видах топлива, включая ВИЭ.

Предполагаются также внедрение системы энергоменеджмента и ежегодное снижение удельных расходов ТЭР на производство продукции (работ, услуг), включая производство тепловой и электрической энергии.

Основные направления энергосбережения:

дальнейшая модернизация и техническое перевооружение производств с внедрением современных наукоемких, ресурсо-, энергосберегающих технологий

внедрение энергосберегающих мероприятий по увеличению потребления электроэнергии с уменьшением расхода первичного углеводородного топлива

максимальное увеличение использования низкопотенциальных вторичных энергетических ресурсов, в том числе за счет внедрения абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насосов в промышленном и энергетическом секторах, компрессионных электрических для нужд отопления и горячего водоснабжения

повышение эффективности работы действующих энергетических мощностей на основе использования инновационных энергоэффективных технологий с выводом из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования с внедрением с учетом целесообразности систем утилизации теплоты уходящих дымовых газов

оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных теплоисточников или децентрализацией теплоснабжения с устранением длинных и незагруженных паро- и теплотрасс, возможного внедрения локальных современных автоматизированных электрических источников тепловой энергии, в том числе тепловых насосов

поэтапная комплексная тепловая модернизация эксплуатируемого многоквартирного жилфонда с привлечением средств собственников жилья

развитие производства электротранспорта, комплектующих и зарядной инфраструктуры для него

развитие сегмента электромобилей, гибридных машин и зарядной сети, электрификация городского пассажирского транспорта для замещения использования углеводородного топлива

Кроме того, предполагается максимальное вовлечение в топливно-энергетический баланс страны собственных ТЭР.

В 2021–2025 годах реализацией госпрограммы предусмотрен ввод в эксплуатацию порядка 650 МВт энергомощностей на древесном топливе. Это позволит увеличить объем использования местных ТЭР на 180 тысяч тонн условного топлива и, соответственно, снизить потребление импортируемого природного газа на 156,8 миллиона кубометров.