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Снизить энергоемкость ВВП: в Беларуси утвердили программу "Энергосбережение"
28.02.2021 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Правительство Беларуси утвердило государственную программу "Энергосбережение" на 2021–2025 годы, сообщил Департамент по энергоэффективности Госстандарта.
© Photo : Белорусская АЭС
В частности, планируется снизить энергоемкость валового внутреннего продукта к 2026 году минимум на 7% к уровню 2020-го при темпах роста ВВП в ближайшей пятилетке на 121,5%.
Ставится также цель достигнуть к 2026-у году доли местных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к валовому их потреблению не менее 16,5%. Это наряду с использованием атомной энергии должно способствовать достижению нормативного уровня энергетической самостоятельности страны.
В госпрограмме две подпрограммы: "Повышение энергоэффективности" и "Развитие использования местных топливно-энергетических ресурсов, включая возобновляемые источники энергии".
Основные задачи – получить экономию ТЭР в объеме 2,5–3 миллиона тонн условного топлива и достичь доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) минимум 8% в 2025 году.
Предусмотрен комплекс мероприятий по энергосбережению органами госуправления и регионами, в том числе в рамках международных проектов, строительству энергоисточников на местных видах топлива, включая ВИЭ.
Предполагаются также внедрение системы энергоменеджмента и ежегодное снижение удельных расходов ТЭР на производство продукции (работ, услуг), включая производство тепловой и электрической энергии.
Основные направления энергосбережения:
Кроме того, предполагается максимальное вовлечение в топливно-энергетический баланс страны собственных ТЭР.
В 2021–2025 годах реализацией госпрограммы предусмотрен ввод в эксплуатацию порядка 650 МВт энергомощностей на древесном топливе. Это позволит увеличить объем использования местных ТЭР на 180 тысяч тонн условного топлива и, соответственно, снизить потребление импортируемого природного газа на 156,8 миллиона кубометров.
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