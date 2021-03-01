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На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

01.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

26 марта с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. В этот раз лотов много. Среди вариантов – участки с «недостроями» в Дзержинском, Смолевичском, Березинском и Минском районах. Многие выставляются повторно, некоторые – впервые. Мы объехалиближайшие к Минску населенные пункты – Колодищи, Семково, Старина и Прилукская Слобода. Показываем, что можно здесь купить.

Все участки на карте

Колодищи, Старина, Семково (Семков Городок) – в марте в этих населенных пунктах разыграют как новые участки, так и участки с “недостроями”. Про новые можно почитать здесь. Про б/у расскажем прямо сейчас.

Первый лот – участок, площадью 15,82 сотки в Колодищах (квартал №2). Земельный надел угловой, заросший, чуть холмистый. Подъехать к участку можно со стороны улиц Александровская и Жемчужная, напротив земельного надела лесополоса. Подъезд асфальтирован, из коммуникаций есть электричество и газ, рядом – дорогие коттеджи и хорошие дома.

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Что касается "недостроя", то на участке мы обнаружили фундамент площадью 222 “квадрата”. Организатор торгов оценил готовность строения в 12%. Выглядит незавершенное строительство так. Торги за лот начнутся с 51.535 рублей.

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Общая площадь участка — 15,82 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 51 535,46 (в том числе Br 9 535,46 за строение)

Координаты участка: 53°56'52.0"N 27°45'13.4"E;

Расстояние до МКАД: 8,4 км.

аг. Колодищи, квартал 718, участок № 6 (Лот №2)

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Вагрогородке Колодищи разыграют еще один б/у участок. Земельный надел выделен в жилом квартале №718. Особенность застройки – обособленность (квартал окружен лесом) и нарезка участков по окружности, поэтому все земельные наделы имеют трапециевидную форму. Площадь вакантного «лепестка» земли 13,70 соток. Из коммуникаций здесь также есть электричество и газ, рядом преимущественно жилые дома. Бывший собственник успел возвести на участке только железобетонный фундамент площадью 144 кв.м. 

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Общая площадь участка — 13,70 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br44 782,24 (В том числе Br 7 782,24 за строение)

Координаты участка: 53°55'06.1" 27°46'27.5"E

Расстояние до МКАД: 9,8 км.

д. Старина, участок № 4 (Лот №3)

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Недалеко от агрогородка Колодищи размещается деревня Старина. Здесь с аукциона разыграют 15 соток земли с “недостроем”. От бывшего собственника на участке остался бетонный фундамент площадью 121 “квадрат”, который не видно под снегом. Дальше стройка не продвинулась, а земельный надел был изъят и выставлен на торги повторно. Сам участок холмистый. Форма прямоугольная, почти до самой территории ведет асфальтированная дорога. Из коммуникаций заявлены электричество и газ, по соседству жилые и строящиеся дома.

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br33 134,24 (в том числе Br6 539,24 за строение)

Координаты участка: 53°57'05.3" 27°50'43.4"E

Расстояние до МКАД: 14 км.

аг. Семково (Лот №8)

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Семково – популярный населенный пункт недалеко от Минска. До МКАД отсюда всего 7 километров, до набережной Заславского водохранилища – 15 минут пешком. Спрос на землю в агрогородке есть, а финальные цены участков, разыгрываемых с аукциона, зачастую в несколько раз выше стартовых. Так, к примеру, на торгах 26 февраля 14,2 сотки земли были выставлены за 40 тыс. рублей, а ушли с молотка за 142 тыс. рублей (или $ 54.573).

На аукцион 26 марта выставили большой участок с “недостроем”. Площадь земельного надела почти 20 соток, стартовая цена – порядка 61,7 тыс. рублей. Территория холмистая, заросшая травой и молодыми деревьями. Бывший владелец успел возвести блочный бетонный фундамент площадью 151 “квадрат”. Выше фундамента дело не пошло. Готовность строения на сегодня – всего 5%.

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Общая площадь участка — 19,93 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br61 747,53 (в том числе Br5 747,53 за строение)

Координаты участка: 54°00'28.6"N 27°26'08.6"E;

Расстояние до МКАД: 7 км.

д. Прилукская Слобода, участок № 202 (Лот №11)

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Участок в Прилукской Слободе — не только самый близкий к Минску, но и самый дорогой лот предстоящих торгов. Несколько раз земельный надел выставлялся на аукцион за Br 133,4 тыс., но безрезультатно. Видимо, решив, что земля как хорошее вино, в октябре 2020 года стартовую цену участка подняли до Br 150,3 тыс. рублей, что не помогло найти нового владельца. 26 марта участок попробуют продать вновь. Напомним, на территории начато строительство дома, пятно застройки – почти 300 “квадратов”; стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Незавершенное строение оценено в 91,1 тыс. рублей. Из коммуникаций в населенном пункте есть газ и электричество.

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Общая площадь участка — 15,47 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br150 300,60 (в том числе Br 91 100,60 за строение)

Координаты участка: 53°49'07.3"N 27°28'20.7"E;

Расстояние до МКАД: 4,7 км.

Информацию по другим лотам минского района, которые разыграют 26 марта, можно посмотреть здесь.

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Теги: Минск
 
 
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26 марта с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. В этот раз лотов много. Среди вариантов – участки с «недостроями» в Дзержинском, Смолевичском,...
 
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