На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска

Колодищи, Старина, Семково (Семков Городок) – в марте в этих населенных пунктах разыграют как новые участки, так и участки с “недостроями”. Про новые можно почитать здесь . Про б/у расскажем прямо сейчас.

Первый лот – участок, площадью 15,82 сотки в Колодищах (квартал №2). Земельный надел угловой, заросший, чуть холмистый. Подъехать к участку можно со стороны улиц Александровская и Жемчужная, напротив земельного надела лесополоса. Подъезд асфальтирован, из коммуникаций есть электричество и газ, рядом – дорогие коттеджи и хорошие дома.