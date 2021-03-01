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$1050 за метр. Госзастройщик выставил на продажу коммерческие помещения в одном из первых домов микрорайона Лошица-7
01.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Ленинского района Минска недавно начал строительство жилья в микрорайоне Лошица-7. В декабре там стали возводить десятиэтажный жилой дом №6 по генплану. Монолитная новостройка будет иметь переменную этажность (от 6 до 10 этажей) и состоять из 5 подъездов. На днях УКС выпустил первую проектную декларацию по дому. Правда, касается она пока не жилых квартир, а встроенных помещений. Декларация опубликована в газете «Минский курьер».
Весной прошлого года мы
В конце декабря прошлого года УКС начал строительство дома №6 по генплану. В этом жилом доме будет 239 квартир: 105 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 56 трехкомнатных. Сообщается, что в однокомнатных квартирах прихожая, кухня и комната будут объединены в одно пространство. Все
Что касается встроенных помещений, то они будут расположены на первых этажах всех подъездов дома. Во все встроенные помещения предусмотрены отдельные входы. Каждый блок встроенных помещений будет иметь свой тамбур и санузел.
Первыми застройщик предлагает поучаствовать в долевом строительстве именно встроенных помещений. Всего их 10:
– встроенное помещение общественного назначения № 1 площадью 108 «квадратов»,
– встроенное помещение общественного назначения № 2 площадью 97 «квадратов»,
– встроенное помещение общественного назначения № 3 площадью 122 «квадрата»,
– встроенное помещение общественного назначения № 4 площадью 97 «квадратов»,
– встроенное помещение общественного назначения № 5 площадью 122 «квадрата»,
– встроенное помещение общественного назначения № 6 площадью 97 «квадратов»,
– встроенное помещение общественного назначения № 7 площадью 43 «квадрата»,
– встроенное помещение общественного назначения № 8 площадью 111 «квадратов»,
– встроенное помещение общественного назначения № 9 площадью 73 «квадратов»,
– встроенное помещение общественного назначения № 10 площадью 173 «квадрата».
Стоимость квадратного метра коммерческих помещений – 1050 долларов. Дольщикам нужно оплатить первоначальный взнос в размере 20% стоимости, далее платежи будут вестись по установленному графику. Прием заявлений начнется с 9 марта.
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$1050 за метр. Госзастройщик выставил на продажу коммерческие помещения в одном из первых домов микрорайона Лошица-7
УКС Ленинского района Минска недавно начал строительство жилья в микрорайоне Лошица-7. В декабре там стали возводить десятиэтажный жилой дом №6 по генплану....
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