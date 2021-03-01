ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

$1050 за метр. Госзастройщик выставил на продажу коммерческие помещения в одном из первых домов микрорайона Лошица-7

01.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района Минска недавно начал строительство жилья в микрорайоне Лошица-7. В декабре там стали возводить десятиэтажный жилой дом №6 по генплану. Монолитная новостройка будет иметь переменную этажность (от 6 до 10 этажей) и состоять из 5 подъездов. На днях УКС выпустил первую проектную декларацию по дому. Правда, касается она пока не жилых квартир, а встроенных помещений. Декларация опубликована в газете «Минский курьер».

50 за метр. Госзастройщик выставил на продажу коммерческие помещения в одном из первых домов микрорайона Лошица-7

Весной прошлого года мы рассказывали о том, как будет выглядеть новый микрорайон. Всего на территории в 6,75 га планируется возвести пять жилых домов. 

В конце декабря прошлого года УКС начал строительство дома №6 по генплану. В этом жилом доме будет 239 квартир: 105 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 56 трехкомнатных. Сообщается, что в однокомнатных квартирах прихожая, кухня и комната будут объединены в одно пространство. Все новые квартиры в доме будут сдаваться с черновой отделкой. Завершить стройку планируется в августе 2022 года.

Что касается встроенных помещений, то они будут расположены на первых этажах всех подъездов дома. Во все встроенные помещения предусмотрены отдельные входы. Каждый блок встроенных помещений будет иметь свой тамбур и санузел.

Первыми застройщик предлагает поучаствовать в долевом строительстве именно встроенных помещений. Всего их 10:

– встроенное помещение общественного назначения № 1 площадью 108 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 2 площадью 97 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 3 площадью 122 «квадрата»,

– встроенное помещение общественного назначения № 4 площадью 97 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 5 площадью 122 «квадрата»,

– встроенное помещение общественного назначения № 6 площадью 97 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 7 площадью 43 «квадрата»,

– встроенное помещение общественного назначения № 8 площадью 111 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 9 площадью 73 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 10 площадью 173 «квадрата».

Стоимость квадратного метра коммерческих помещений – 1050 долларов. Дольщикам нужно оплатить первоначальный взнос в размере 20% стоимости, далее платежи будут вестись по установленному графику. Прием заявлений начнется с 9 марта.

Читайте также:

От $1492 за «квадрат». Госзастройщик продает коммерческие помещения в доме для многодетных на Карастояновой

1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческие помещения в строящемся ЖК на Прилукской

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УКС Ленинского района Минска недавно начал строительство жилья в микрорайоне Лошица-7. В декабре там стали возводить десятиэтажный жилой дом №6 по генплану....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Снизить энергоемкость ВВП: в Беларуси утвердили программу "Энергосбережение"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by