$1050 за метр. Госзастройщик выставил на продажу коммерческие помещения в одном из первых домов микрорайона Лошица-7

Весной прошлого года мы рассказывали о том, как будет выглядеть новый микрорайон. Всего на территории в 6,75 га планируется возвести пять жилых домов.

В конце декабря прошлого года УКС начал строительство дома №6 по генплану. В этом жилом доме будет 239 квартир: 105 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 56 трехкомнатных. Сообщается, что в однокомнатных квартирах прихожая, кухня и комната будут объединены в одно пространство. Все новые квартиры в доме будут сдаваться с черновой отделкой. Завершить стройку планируется в августе 2022 года.

Что касается встроенных помещений, то они будут расположены на первых этажах всех подъездов дома. Во все встроенные помещения предусмотрены отдельные входы. Каждый блок встроенных помещений будет иметь свой тамбур и санузел.

Первыми застройщик предлагает поучаствовать в долевом строительстве именно встроенных помещений. Всего их 10:

– встроенное помещение общественного назначения № 1 площадью 108 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 2 площадью 97 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 3 площадью 122 «квадрата»,

– встроенное помещение общественного назначения № 4 площадью 97 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 5 площадью 122 «квадрата»,

– встроенное помещение общественного назначения № 6 площадью 97 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 7 площадью 43 «квадрата»,

– встроенное помещение общественного назначения № 8 площадью 111 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 9 площадью 73 «квадратов»,

– встроенное помещение общественного назначения № 10 площадью 173 «квадрата».

Стоимость квадратного метра коммерческих помещений – 1050 долларов. Дольщикам нужно оплатить первоначальный взнос в размере 20% стоимости, далее платежи будут вестись по установленному графику. Прием заявлений начнется с 9 марта.

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