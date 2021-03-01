Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 февраля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 1.7% - до 1299 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1322 $/м2. Уровень цен на новостройки превышает уровень цен на «вторичке» на $23. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.

Необычный объект

В Новой Боровой продают участок на крыше пятиэтажки : там можно жарить шашлыки и загорать.

“Коммуналка"

Многие, кто получил жировку за январь, сильно удивились возросшим цифрам в ней. Мы сравнили стоимость коммуналки одной и той же квартиры за январь 2021 года с январем 2020-го. Оказалось , что несмотря на подорожание ЖКУ, белорусы начали меньше возмещать в процентах от реальной стоимости услуг.

Кстати, сейчас не оплаченными остаются более 400 тыс. «жировок» белорусов .

Метро

Один из выходов станции метро «Октябрьская» закрыли . Он не будет работать 3 недели.

Строительство

В январе 2021 года в Минске построили 1,3 тыс. квартир. 36% из них — для нуждающихся. Однако первичный рынок сейчас в ожидании. Никто не решается делать какие-либо прогнозы .

А тем временем, застройщик поднял цены на квартиры в ЖК «Соколиный край»; УКС Советского района выставил на продажу первые 16 квартир в доме на месте снесенных частных домов в Сельхозпоселке; а застройщик ЖК «Смарт» выставил на продажу сразу 377 квартир .

«Умный город» на севере Минска начнут строить уже в течение месяца .

Застройщикам разрешили использовать 50% зарезервированных средств на спецсчете для пополнения «оборотки».

В Минске установили планку компенсации бюджету города за переселение граждан из домов, подлежащих сносу.

Земля

На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона можно почитать тут .

Деньги

Беларусь заняла 96-е место в рейтинге доступности ипотеки из 109 стран. Видимо, поэтому белорусы создали накопительную систему для покупки жилья без использования помощи банков. Как она работает и что думает об этом государство, читайте здесь . Но и кредитами у нас еще пока активно пользуются. Однако просроченная задолженность по ним стала резко повышаться: за январь она увеличилась в 2,5 раза.

В Минске проиндексировали чеки «Жилье».

Регионы

В Гомеле коммунальщики одели здание в «термошубу» и уничтожили исторический фасад . Теперь им придется вернуть все, как было.

В той самой «Шчучыншчыне» за 116 рублей продается дом культуры .

В Лиде возводят район , в который может переехать треть жителей города.

В центре Витебска продается обанкротившийся винодельческий завод. Некоторые здания — историко-культурная ценность.

Дачи и частные дома

На загородную недвижимость сейчас самый низкий спрос за последние 7 лет . Но несмотря на это, есть много интересных предложений. Например, дом в Раубичах с 7-метровым потолком в гостиной и ванной прямо в спальне.

В Беларуси согласован проект указа об отчуждении жилья. Продавать ветхие и пустующие дома планируют за 1 базовую величину, или 29 рублей.

Посмотрите, какой дом возвел мужчина по детскому рисунку-проекту.

Коммерческая недвижимость