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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 февраля 2021 года)

01.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 февраля 2021 года)
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 февраля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 1.7% - до 1299 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1322 $/м2. Уровень цен на новостройки превышает уровень цен на «вторичке» на $23. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.

Необычный объект

В Новой Боровой продают участок на крыше пятиэтажки: там можно жарить шашлыки и загорать.

“Коммуналка"

Многие, кто получил жировку за январь, сильно удивились возросшим цифрам в ней. Мы сравнили стоимость коммуналки одной и той же квартиры за январь 2021 года с январем 2020-го. Оказалось, что несмотря на подорожание ЖКУ, белорусы начали меньше возмещать в процентах от реальной стоимости услуг.

Кстати, сейчас не оплаченными остаются более 400 тыс. «жировок» белорусов.

Метро

Один из выходов станции метро «Октябрьская» закрыли. Он не будет работать 3 недели.

Строительство

В январе 2021 года в Минске построили 1,3 тыс. квартир. 36% из них — для нуждающихся. Однако первичный рынок сейчас в ожидании. Никто не решается делать какие-либо прогнозы.

А тем временем, застройщик поднял цены на квартиры в ЖК «Соколиный край»; УКС Советского района выставил на продажу первые 16 квартир в доме на месте снесенных частных домов в Сельхозпоселке; а застройщик ЖК «Смарт» выставил на продажу сразу 377 квартир.

«Умный город» на севере Минска начнут строить уже в течение месяца.

Застройщикам разрешили использовать 50% зарезервированных средств на спецсчете для пополнения «оборотки».

В Минске установили планку компенсации бюджету города за переселение граждан из домов, подлежащих сносу.

Земля

На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона можно почитать тут.

Деньги

Беларусь заняла 96-е место в рейтинге доступности ипотеки из 109 стран. Видимо, поэтому белорусы создали накопительную систему для покупки жилья без использования помощи банков. Как она работает и что думает об этом государство, читайте здесь. Но и кредитами у нас еще пока активно пользуются. Однако просроченная задолженность по ним стала резко повышаться: за январь она увеличилась в 2,5 раза.

В Минске проиндексировали чеки «Жилье».

Регионы

В Гомеле коммунальщики одели здание в «термошубу» и уничтожили исторический фасад. Теперь им придется вернуть все, как было.

В той самой «Шчучыншчыне» за 116 рублей продается дом культуры.

В Лиде возводят район, в который может переехать треть жителей города.

В центре Витебска продается обанкротившийся винодельческий завод. Некоторые здания — историко-культурная ценность.

Дачи и частные дома

На загородную недвижимость сейчас самый низкий спрос за последние 7 лет. Но несмотря на это, есть много интересных предложений. Например, дом в Раубичах с 7-метровым потолком в гостиной и ванной прямо в спальне.

В Беларуси согласован проект указа об отчуждении жилья. Продавать ветхие и пустующие дома планируют за 1 базовую величину, или 29 рублей.

Посмотрите, какой дом возвел мужчина по детскому рисунку-проекту.

Коммерческая недвижимость

Бывшие риэлтеры открыли кафе в центре Минска.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 февраля 2021 года)

Генподрядчик убирает краны на месте возведения «Газпром центра» из-за приостановки строительства.

После Green и Bigzz проблемы возникли у еще одной торговой сети - "Домашний".

Может ли арендатор от своего имени с согласия собственника реконструировать объект недвижимости? Юристы говорят, что да.

Штаб Бабарико снова ищет офис в Минске.

Риэлтерский бизнес

В апреле 2021 года агентству недвижимости «Мариэлт» исполнится 4 года. Здесь работают 70 человек, множество сотрудников регулярно проходят обучение, а количество успешных сделок постоянно растет. Мы поговорили с учредителем агентства Марией Широчиной о перспективах сферы риэлтерских услуг, узнали, что нужно делать, чтобы стать успешным агентом по операциям с недвижимостью и что мешает делать по 5 сделок в месяц.

В феврале на минском вторичном рынке жилья ничего нового не произошло. Ожидается, что количество сделок в этом месяце будет находиться примерно на январском уровне. Правда, в агентствах недвижимости отмечают, что покупатели начали проявлять большую активность. Об этом можно судить по количеству звонков в риэлтерские компании. Подробности тут.

Жилье и инфраструктура

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске: квартиры можно купить за $ 35−38 тысяч. А еще мы собрали 6 столичных квартир с ремонтом по цене строящейся новостройки с отделкой.

В день защитника Отечества мы решили посетить одну из самых «военных» улиц Минска — легендарную Красноармейскую. Когда-то эта улица называлась Батальонной — тут стояли казармы и проживал «белый генерал» Скобелев. Теперь именно здесь установлен танк, освобождавший Минск, находится Дом офицеров, гостиница «Пекин», бывшая «главная библиотека» («Ленинка»), а также интересные жилые дома послевоенной постройки. Мы прогулялись по улочкам тихого центра и заодно посмотрели, сколько тут стоит жилье.

В сети разгорелись споры под объявлением о продаже квартиры в блокированном жилом доме в поселке Привольный Минского района. Автор объявления указал, что в доме имеется 3 спальни, кухня, санузел. Однако в комментариях прояснил, что одна из спален находится на нежилом чердаке, куда можно попасть через улицу по «пожарной» лестнице. За все это продавец просит $ 75.000, но готов поторговаться.

На Некрасова в Минске уже хорошо видны очертания будущего костела, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка».

В 2021 году в Минске появятся 20 новых велогаражей и две платные парковки.

Узнали, какой будет новая детская поликлиника в Лошице.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил на вопросы студентов и сотрудников БГУ о качестве воды, вводе жилья и развитии столичной инфраструктуры.

ЖКХ

В Минске опять прорвало трубу — на улице Крупской был потоп.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Самые дешевые квартиры, непонятки с “коммуналкой” и тишина на первичном рынке. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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