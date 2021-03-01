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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 февраля 2021 года)
01.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Необычный объект
В Новой Боровой
“Коммуналка"
Многие, кто получил жировку за январь, сильно удивились возросшим цифрам в ней. Мы сравнили стоимость коммуналки одной и той же квартиры за январь 2021 года с январем 2020-го.
Кстати, сейчас не оплаченными
Метро
Один из выходов станции метро «Октябрьская»
Строительство
В январе 2021 года в Минске
А тем временем, застройщик
«Умный город» на севере Минска
Застройщикам
В Минске
Земля
На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона можно почитать
Деньги
Беларусь
В Минске
Регионы
В Гомеле коммунальщики одели здание в «термошубу» и
В той самой «Шчучыншчыне» за 116 рублей
В Лиде
В центре Витебска
Дачи и частные дома
На загородную недвижимость сейчас
В Беларуси
Коммерческая недвижимость
Бывшие риэлтеры
Генподрядчик
После Green и Bigzz
Может ли арендатор от своего имени с согласия собственника реконструировать объект недвижимости? Юристы
Штаб Бабарико
Риэлтерский бизнес
В апреле 2021 года агентству недвижимости «Мариэлт» исполнится 4 года. Здесь работают 70 человек, множество сотрудников регулярно проходят обучение, а количество успешных сделок постоянно растет. Мы
В феврале на минском вторичном рынке жилья ничего нового не произошло. Ожидается, что количество сделок в этом месяце будет находиться примерно на январском уровне. Правда, в агентствах недвижимости отмечают, что покупатели начали проявлять большую активность. Об этом можно судить по количеству звонков в риэлтерские компании. Подробности
Жилье и инфраструктура
В день защитника Отечества мы решили посетить одну из самых «военных» улиц Минска — легендарную Красноармейскую. Когда-то эта улица называлась Батальонной — тут стояли казармы и проживал «белый генерал» Скобелев. Теперь именно здесь установлен танк, освобождавший Минск, находится Дом офицеров, гостиница «Пекин», бывшая «главная библиотека» («Ленинка»), а также интересные жилые дома послевоенной постройки. Мы прогулялись по улочкам тихого центра и заодно
В сети
На Некрасова в Минске
В 2021 году в Минске
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев
ЖКХ
В Минске
Редакция Realt.by
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Самые дешевые квартиры, непонятки с “коммуналкой” и тишина на первичном рынке. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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