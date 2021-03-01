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Сигареты снова подорожали в Беларуси

01.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. В Беларуси с 1 марта увеличиваются цены на некоторые виды табачных изделий, говорится в сообщении министерства по налогам и сборам.

Сразу на 10 копеек подскочит в цене пачка сигарет некоторых марок Kent и Vogue от Гродненской табачной фабрики, которые она производит.

Сигареты марки "Корона", выпускаемые ООО "Табак-инвест", вырастут в цене от 3 до 5 копеек. На 5 копеек подорожают сигареты "Форт" и Monte Carlo, а пачка Camel потяжелеет на 5-10 копеек. Некоторые виды табачных изделий Winston и Sobranie прибавят по 10 копеек.

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ООО "Интер Тобакко" повышает на 10 копеек стоимость одной пачки сигарет марок L&M, Marlboro и Parliament. Государственное предприятие "Беларусьторг" также на 10 копеек повысило стоимость Dunhill и Vogue.

Совместное закрытое акционерное общество "ЭНЕРГО-ОИЛ" решило не изменять предельные отпускные цены на импортируемую табачную продукцию.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Производители и импортеры табачных изделий могут изменять предельно допустимые цены на свою продукцию каждый месяц.
 
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