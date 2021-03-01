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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. В Беларуси с 1 марта текущего года повышаются вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, говорится в постановлении совета министров республики, опубликованном на Национальном правовом портале.

Согласно решению правительства ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют теперь 49,6 доллара за 1 т (ранее – 43,8 доллара).

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Пошлина на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные повысится до отметки 14,8 доллара за 1 т вместо 13,1 доллара за 1 т. При этом на прямогонный бензин она выросла с 24 долларов сразу до 27,2 доллара за 1 т.

Сегодня стоимость майских фьючерсов на североморскую нефть Brent выросла до 65,38 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличилась до 62,41 доллара за баррель.

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Теги: Минск
 
 
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