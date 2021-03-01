|
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
01.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. В Беларуси с 1 марта текущего года повышаются вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, говорится в постановлении совета министров республики, опубликованном на Национальном правовом портале.
Согласно решению правительства ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют теперь 49,6 доллара за 1 т (ранее – 43,8 доллара).
Пошлина на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные повысится до отметки 14,8 доллара за 1 т вместо 13,1 доллара за 1 т. При этом на прямогонный бензин она выросла с 24 долларов сразу до 27,2 доллара за 1 т.
Сегодня стоимость майских фьючерсов на североморскую нефть Brent выросла до 65,38 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличилась до 62,41 доллара за баррель.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постепенное оживление мировых рынков, которые просели в результате пандемии коронавируса, привели к восстановительному росту цен на черное золото.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)