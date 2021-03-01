Минфин ожидает второй транш российского кредита в I полугодии

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Минфин Беларуси ожидает второй транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов в I полугодии. Как отметили в министерстве, одна из основных целей, обозначенных Всебелорусским народным собранием, - улучшить качество жизни людей. Потому привлечение для этого дополнительных ресурсов - тоже одна из основных задач. Напомним, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в миллиард долларов было подписано в декабре прошлого года. И тогда же был получен первый финансовый транш.