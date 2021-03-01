Тихановский о приговорах журналистам и активистам: Ложь и несправедливость порождают озлобленность

Источник материала: Tut.by

Сергей Тихановский, находящийся в СИЗО в Жодино десятый месяц, прислал письмо журналисту TUT.BY, в котором прокомментировал суды над журналистами, блогерами и активистами.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Я вижу в новостях приговоры судов по блогерам, активистам и журналистам. Ложь и несправедливость порождают озлобленность и негатив. Непонятно, на что надеются власти, ведь в среднем приговоры по 3 года и через пару лет сотни невинно осужденных выйдут на свободу. Все их истории снова будут озвучены. И если на фоне этих приговоров не появятся новые Автуховичи, то часть из этих осужденных ведь потом станет сама Автуховичами, — пишет Тихановский.









В письме блогер напоминает, что белорусы — потомки партизан, и предполагает, что партизанское движение в Беларуси снова может возродиться.

— Мало кто помнит о белорусских партизанах в XVII веке, которые сражались против Российской империи. Тогда белорусов обманули: их грабили, женщин насиловали, а мужчин секли. Ложь, насилие, беззаконие и сейчас приведут к возникновению партизан, которые будут совершать диверсии и бороться с беззаконием. У белорусов большой запрос на справедливость, и она рано или поздно восторжествует. <…> Ведь если закона нет, а есть беззаконие, если судов нет, а есть судилища, если объективных СМИ нет, а есть пропаганда и ложь, если свободы выражения мнений нет, а есть репрессии и насилие, то государство разрушило само себя. Верю в перемены к лучшему в Беларуси, — написал блогер.