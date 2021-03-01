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Не только товары повседневного спроса: власти займутся мониторингом цен
01.03.2021 11:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, заявил белорусский лидер в ходе встречи с главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым во Дворце Независимости.
По словам Александра Лукашенко, необходимо обратить внимание на вопросы образования цен не только по отношению к товарам повседневного спроса.
© Sputnik / Артур Лебедев
"Мы должны их видеть. Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло - пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют?" – задал он риторический вопрос.
После чего добавил, что нужно вырабатывать политику образования цен в глобальном ключе, чтобы эти действия выглядели нормальными, "чтобы не ретроградами какими-то были"
"Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен"", - цитирует главу государства,
По его мнению, белорусы все хорошо понимают и знают, что такое ценообразование, поэтому к данному вопросу власти должны подойти без перегибов.
"Но все-таки какую-то концептуальную роль вы должны играть. Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования", - обозначил задачу главе Госконтроля Александр Лукашенко.
По его мнению, белорусы все хорошо понимают и знают, что такое ценообразование, поэтому к данному вопросу власти должны подойти без перегибов.
"Но все-таки какую-то концептуальную роль вы должны играть. Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования", - обозначил задачу главе Госконтроля Александр Лукашенко.
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Белорусские власти планируют заняться ценообразованием не только на продукты повседневного спроса, чтобы не допустить их роста, но при этом не вызвать дефицита.
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