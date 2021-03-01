Не только товары повседневного спроса: власти займутся мониторингом цен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, заявил белорусский лидер в ходе встречи с главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым во Дворце Независимости.

По словам Александра Лукашенко, необходимо обратить внимание на вопросы образования цен не только по отношению к товарам повседневного спроса.

"Мы должны их видеть. Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло - пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют?" – задал он риторический вопрос.

После чего добавил, что нужно вырабатывать политику образования цен в глобальном ключе, чтобы эти действия выглядели нормальными, "чтобы не ретроградами какими-то были"

"Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен"", - цитирует главу государства, БелТА .

По его мнению, белорусы все хорошо понимают и знают, что такое ценообразование, поэтому к данному вопросу власти должны подойти без перегибов.

При этом Комитет государственного контроля в данном случае не должен забегать вперед ФПБ, депутатов и министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Но все-таки какую-то концептуальную роль вы должны играть. Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования", - обозначил задачу главе Госконтроля Александр Лукашенко.

По его мнению, белорусы все хорошо понимают и знают, что такое ценообразование, поэтому к данному вопросу власти должны подойти без перегибов.

При этом Комитет государственного контроля в данном случае не должен забегать вперед ФПБ, депутатов и министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Но все-таки какую-то концептуальную роль вы должны играть. Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования", - обозначил задачу главе Госконтроля Александр Лукашенко.

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