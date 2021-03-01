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Лукашенко хочет ввести ответственность для получающих зарплаты "в конвертах"

01.03.2021 11:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Белорусский лидер в ходе встречи с главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым предложил ввести ответственность за получение зарплаты в конвертах.

По его словам, властям республики в деле борьбы с выплатой зарплат в конвертах не обойтись без специалистов Комитета государственного контроля.

"Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть", - признал Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что некоторые бизнесмены обращаются к нему с жалобами, что в то время, как они выплачивают зарплаты так, как положено с отчислениями в социальные фонды, есть предприятия, которые так не делают.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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"А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы", - цитирует белорусского лидера БелТА.

Поэтому Александр Лукашенко предложил главе Госконтроля ввести и ответственность для тех, кто берет в конвертах деньги.

Нам такие бизнесмены не нужны

"Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить (в конвертах - Sputnik) меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально", - уверен белорусский лидер.

После чего в очередной раз напомнил, что в других странах вслед за неуплатой налогов сразу идет жестокое наказание, поэтому и в республике будет наведен порядок.

"Финансовая милиция начала работать в этом направлении. Хотелось бы, чтоб это было продолжено. Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственностью", - предупредил Александр Лукашенко.

После чего выразил мнение, что в данном случае не получится обойтись одними штрафами и нужно вводить серьезную ответственность.

"Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие", - констатировал белорусский лидер.

© CC0 / Pixabay / edar
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Не нужны никакие посредники

"Еще одно направление, по которому мы должны очень серьезно поработать (это на Всебелорусском народном собрании мы об этом говорили), - посредничество", - предложил глава государства.

По его мнению, работа с посредниками приводит к тому, что стоимость товара может увеличиваться на 30%, а иногда и больше по некоторым позициям.

"И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

После чего особо отметил, что "не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение".

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси нет широкого распространения выдачи так называемых зарплат "в конвертах", и это не стало повсеместным явлением, но власти планируют и далее с этим...
 
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