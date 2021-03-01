Куда делась прибыль, кто показал убытки и что с модернизированными отраслями? Как сработали в 2020-м

Источник материала: Tut.by

Основной причиной снижения общего объема чистой прибыли в 2020-м по сравнению с предыдущим годом стала девальвация национальной валюты. Не помогли и меры по списанию курсовых разниц, основной задачей которых было сохранить налоговые поступления для бюджета. Начало 2021-го для ряда отраслей складывается удачно, однако неопределенность с разрешением кризиса в стране создает предпосылки для новой девальвации, что осложнит непростое положение большинства предприятий в стране, считают эксперты «Кошта ўрада».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Краткие итоги — 2020

Чистая прибыль — 6,1 млрд рублей (снижение на 42% к 2019-му);

1040 убыточных предприятий (в 2019-м было 935);

рост чистых убытков в 3,5 раза по сравнению с 2019-м;

убыточные отрасли: деревообработка, производство резиновых, пластмассовых изделий, цемента, машин и оборудования; строительство; воздушный транспорт; гостиницы и общественное питание; операции с недвижимым имуществом;

самый прибыльный вид деятельности — информация и связь (1,9 млрд рублей, прирост чистой прибыли к 2019-му на 36%).

Списание курсовых разниц не помогло повторить результаты 2019 года

В 2020-м крупные и средние предприятия Беларуси, а также малые предприятия с ведомственной подчиненностью заработали 6,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 4,5 млрд, или на 42%, меньше по сравнению с 2019-м. Основной причиной стали результаты финансовой и инвестиционной деятельности, поскольку прибыль от реализации товаров, работ и услуг по сравнению с 2019-м выросла на 17,5% и составила 19,7 млрд.

Стоит отметить, что даже такое снижение финансовых показателей можно считать относительно небольшим, поскольку в 2020-м предприятия прибегали к списанию курсовых разниц, что привело к искажению реальной финансовой картины. К подобным мерам, как правило, прибегают государственные организации, для частных предприятий завышать свои результаты с целью увеличения платежей в бюджет налога на прибыль смысла нет. Деятельность предприятий со значительной долей государственной собственности определяют органы государственного управления, заинтересованные в пополнении бюджета.

Возникновение курсовых разниц связано со значительной задолженностью экономики перед банковской системой по валютным кредитам. В 2020-м рост корзины валют белорусского рубля составил 14%, это привело к изменению стоимости валютных кредитов и затрат на их обслуживание, в результате финансовая нагрузка на предприятия выросла, а кредиты были пересчитаны по новому курсу. Без списания курсовых разниц финансовая картина по 2020-му могла бы показать отсутствие чистой прибыли.

Победители-2020

К победителям в 2020-м можно отнести отрасли, которые смогли увеличить чистую прибыль в этих непростых условиях.

Наибольший прирост чистой прибыли отмечен у производителей продуктов питания — по сравнению с 2019-м рост на 70%, или на 758 млн рублей. Все предприятия отрасли, даже с учетом пятидесяти убыточных предприятий, заработали 1,8 млрд рублей чистой прибыли. Рост цен на продукты питания в условиях пандемии оказал благоприятное воздействие на финансовые результаты. Ряд белорусских производителей открыл для себя рынок Китая, поставки мясной и молочной продукции в эту страну увеличиваются, но российский рынок для Беларуси ни одна страна пока заменить не в состоянии.

Сектор информации и связи в 2020-м чувствовал себя уверенно, несмотря на возникшие ограничения в работе в период после августа. Удаленная работа привела к стабильному спросу на услуги связи, сектор IT продемонстрировал устойчивость, в отличие от многих секторов экономики в пандемию, что позволило предприятиям отрасли заработать 1,9 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей, или на 36%, больше по сравнению с 2019-м. Без учета совокупного результата всей промышленности информация и связь заработала больше чистой прибыли, чем любой иной сектор экономики Беларуси в 2020-м.

Стоит обратить внимание на сектор лесоводства и лесозаготовок. Несмотря на небольшие размеры как по численности занятых, так и по выручке, этот вид деятельности в 2020-м увеличил чистую прибыль в 3,6 раза, с 23,2 млн до 82,9 млн рублей, при этом в секторе из 113 действующих организаций убыточными были только 3. Удельный вес убыточных предприятий в отрасли — самый низкий среди всех видов деятельности в Беларуси. Более 80% предприятий отрасли имеют рентабельность продаж выше 10%, и это высокий результат в условиях белорусской экономики. Хорошие финансовые показатели лесозаготовок могут быть связаны с высоким спросом на лес и пиломатериалы в 2020-м.

В 2020-м улучшились показатели предприятий металлургии, однако в заслугу отрасли это поставить нельзя. Скорее речь может идти об очередных порциях государственной поддержки БМЗ. В начале 2021-го были рефинансированы долги этого предприятия, что намекает на способы улучшения финансовых показателей.

…и проигравшие

Проигравших в 2020-м было значительно больше, чем победителей, но ситуация в отдельных отраслях заставляла беспокоиться о дальнейшем выживании предприятий.

Услуги по временному проживанию и питанию представлены гостиницами и предприятиями общественного питания. На фоне пандемии заполняемость гостиниц катастрофически снизилась, передвижения туристов между странами уменьшились. О закрытии заведений общественного питания в Беларуси информационные порталы сообщали практически в еженедельном режиме. В результате сектору не помогли даже значительные сокращения работников, чистые убытки отрасли составили 417 млн рублей, а убыточным было практически каждое второе предприятие. Основные проблемы возникли в Минске, регионы пострадали в меньшей степени.

Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность в периоды девальваций резко ухудшает свои финансовые показатели. Отрасль закредитована, за период модернизации был потрачен значительный объем кредитных ресурсов, окупить которые на некоторых предприятиях вряд ли возможно. Если в 2019-м отрасль завершила год с прибылью в 239 млн рублей, то 2020-й принес убытки в 407 млн рублей. Основные проблемы возникли в Гомельской и Гродненской областях, а также в Шкловском районе Могилевской области.

Уже традиционной стала ситуация с необходимостью помощи убыточным цементным заводам. Предварительные данные показывают, что 2020-й отрасль закончила с убытками. В 2021-м предприятия в очередной раз получили государственную поддержку в виде компенсации процентных ставок по кредитам.

Ситуация с убытками в строительстве обусловлена деятельностью только одного предприятия — дирекции строящейся БелАЭС. По неизвестным причинам убытки предприятия за 2020-й превысили 2,1 млрд рублей, что может быть связано с закрытием нарядов по ранее выполненным работам. Без учета результатов этого предприятия отрасль могла бы получить чистую прибыль на уровне 2019-го.

Что дальше?

Для химической промышленности и нефтепереработки начало 2021-го складывается достаточно удачно. Новый контракт на поставку калийных удобрений подписан по более высокой по сравнению с 2020-м цене. Некоторая поспешность при заключении новых соглашений (контракт с Индией) могла быть вызвана желанием иметь прогнозируемые планы по работе в течение года.

Цены на нефть вернулись к отметкам до начала пандемии, но на финансовые показатели будут влиять дальнейшее проведение налогового маневра в России и необъяснимые с экономической точки зрения закупки нефти в третьих странах по явно менее выгодной цене. Для этих отраслей можно предполагать улучшение ситуации.

Для остальных отраслей многое будет зависеть от сроков разрешения кризиса в Беларуси. При затягивании процессов и отсутствии кредитной поддержки из России возможно повторение девальвационных процессов национальной валюты, что приведет к новым убыткам предприятий с высокой долговой нагрузкой. Резервов прочности у бюджета немного, дефицит бюджета будет оказывать давление на курс, а накопленные долги предприятий требуют рефинансирования. И выйти из этой ситуации без потерь будет проблематично, если вообще возможно…