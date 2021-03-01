Минэнерго: Беларусь изучает перспективы создания майнинг-ферм

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Беларусь изучает новое для страны направление - создание майнинг-ферм. Как отметили в Минэнерго, сейчас занимаются как детальным, так и комплексным изучением этого вопроса, а также оценкой возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Отметим, в некоторых странах это направление успешно развивается. Китай, например, добывает наибольшее количество биткоина. Большинство крупнейших в мире майнинг-пулов находится именно в этой стране. Майнинг-фермы развиваются также в США, Канаде, России и других странах. Напомним, в январе Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет развивать майнинг биткоинов с использованием электроэнергии БелАЭС.