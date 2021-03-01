Россия поставит в марте на белорусские НПЗ 1,24 млн тонн нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Поставки российской нефти в Беларусь в феврале выросли в 3,6 раза в годовом выражении – до 1,08 миллиона тонн, сообщил журналистам пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"О планах на март. На экспорт ... на белорусские НПЗ – 1240 тысячи тонн", – уточнил официальный представитель российской транспортной компании.

Нефтяной консенсус

Ранее глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков рассказал корреспонденту Sputnik, что условия нефтяного контракта, который был подписан в конце прошлого года, "точно не хуже, чем в 2020 году".

"Мы за то, чтобы ценообразование для Беларуси было не хуже. Условия хозяйствования заводов (НПЗ в Мозыре и Новополоцке - Sputnik) по ценообразованию абсолютно идентичны 2020 году", - подчеркнул он.

Помимо этого белорусское правительство планирует провести переговоры с российскими коллегами о внесении изменений в соглашение от 2007 года, которое регламентирует поставки нефти на НПЗ в республике.

В настоящее время Минск и Москва уже договорились о перевалке белорусских нефтепродуктов, полученных из российского сырья, через порт в Усть-Луге.

Предполагается, что в последующие 2021-2023 годы через российские порты на Балтике будет перевалено 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов.