Рассрочки, кредиты на новостройки и лизинг. Ищем альтернативу кредиту от Беларусбанка под 21% годовых

Недавняя новость о возобновлении выдачи кредитов на недвижимость от Беларусбанка под 21% годовых шокировала многих. Явно не таких процентных ставок в кредите под названием «Ипотека» ожидали белорусы. По нашим подсчетам, если взять у банка 110 тысяч рублей, то придется отдать 350. На покупку «вторички» альтернативных кредитов нет, а вот для покупки новостройки есть более выгодные варианты. Постарались их собрать в одном материале.
ЖК "Пирс"
Первого февраля Беларусбанк возобновил кредитование недвижимости, после полугодичной паузы выдачи таких займов. Кредит получил название «Ипотека Экспресс». Банк готов выдать до 100% стоимости приобретения жилого помещения, в пределах платежеспособности кредитополучателя на 20 лет. Деньги можно тратить как на покупку новостройки, так и на приобретение «вторички». Процентная ставка, которую установил банк, - 21% годовых.
Других подобных кредитов на приобретение недвижимости для «всех желающих» ни у какого другого банка пока нет. Все перестали выдавать займы на такие цели в промежутке с мая по сентябрь 2020 года.
Однако есть специальные предложения от банков по покупке новостроек в рамках партнерских кредитов с застройщиками. Также некоторые застройщики готовы давать людям "рассрочку" на покупку квартир в новостройках, но этот продукт все равно больше похож на кредит, поскольку цена при этом тоже отличается от чистой покупки.
Постарались собрать воедино всю информацию, где сейчас можно купить новостройку в Минске в кредит. Для этого мы использовали информацию из базы предложений о покупке новостроек Realt.by, а также открытую информацию о кредитах в том или ином банке.
ЖК "Левада"
ОДО «Айрон»: ЖК «Брестский», «Левада», «Матвеевский» и «Минский квартал»
У крупного столичного застройщика Айрон сейчас в продаже немало квартир в таких жилых комплексах, как: Брестский, Левада, Матвеевский и Минский квартал. Во всех жилых комплексах квартиры можно купить по двум условиям (не считая 100% оплаты) – это специальный партнерский кредит от Белинвестбанка, а также рассрочка от застройщика.
ОДО «Айрон» также предлагает специальную рассрочку от застройщика при покупке квартир в некоторых жилых комплексах. Условия везде разные.
К примеру, в ЖК «Матвеевский» рассрочку готовы выдать до июля 2021г в доме №20, и по декабрь 2021г в доме №19. Первоначальный взнос должен составлять 30%, оставшаяся сумма делится равными частями ежемесячно до конца рассрочки. При этом при покупке квартиры в рассрочку стоимость квадратного метра возрастает на 30$.
Такие же условия и в ЖК «Минский квартал», только застройщик готов предоставить рассрочку по март 2022 г. В жилом комплексе «Брестский» отдать квартиру в рассрочку готовы по август 2021 г. Условия прежние, только вот стоимость квадратного метра возрастает не на 30$, а на 20$. В ЖК «Левада», согласно информации на сайте застройщика, рассрочку не дают. Но, согласно объявлениям на Realt.by от самого застройщика, квартиры в «Леваде» можно взять в рассрочку сроком до 5 лет.
ООО «Алмари» и ЖК «Пирс»
ООО «Алмари» входит в группу компаний «А-100 Девелопмент». Эта компания занималась возведением и продажей квартир в ЖК «Пирс». Купить жилье в этом квартале можно воспользовавшись партнерским кредитом от Белинвестбанка или рассрочкой от застройщика.
Кредит выдается сроком до 20 лет. Процентная ставка от 12.99%. На сайте банка указано, что такая ставка действует первые 12 месяцев, однако по последующей процентной ставки никакой информации нет. Первоначальный взнос составляет всего 10% от стоимости жилья. Предусмотрено частичное и полное досрочное погашение без комиссий.
Квартиры в ситихаусах можно взять в рассрочку от застройщика. Рассрочка на квартиру дается до 5 лет. Первоначальный взнос от 30-40%. Информации про увеличение стоимости квадратного метра на сайте застройщика нет.
ООО «Астодевелопмент»: ЖК «Новая Боровая» и ЖК «Депо»
ООО «Астодевелопмент» также входит в группу компаний «А-100 Девелопмент». Компания занимается реализацией квартир в жилом комплексе «Новая Боровая» и «Депо».
В ЖК «Новая Боровая», согласно информации сайтам квартала и Белинвестбанка, сейчас существуют три способа (не считая 100% оплаты) покупки квартиры: кредит, рассрочка и лизинг.
Партнерский кредит предоставляет все тот же Белинвестбанк. Ставка 12,99%– в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 10 и 20 лет). Про ставку с 13-го месяца нет никакой информации.
Также застройщик предлагает рассрочку сроком до 60 месяцев. Первый взнос — 30% (при рассрочке до 36 месяцев) и 40% (рассрочка от 37 до 60 месяцев) стоимости жилья.
Еще один инструмент: лизинг, который предоставляет лизинговая компания Беларусбанка «АСБ Лизинг». Срок кредита от 1 года до 20 лет. Процентная ставка 15,75%. Выдается под поручительство, задаток или залог.
На сайте ЖК «Депо» пока нет никакой информации о кредите, но есть о рассрочке от застройщика. При покупке в рассрочку первоначальный взнос составит 50% от стоимости жилья. Оставшуюся сумму можно выплачивать равными долями в течение 15 месяцев.
ЖК "Депо"
ООО «Зелёная гавань» и ЖК «Зеленая гавань»
Согласно информации с сайта жилого комплекса «Зеленая гавань», приобрести недвижимость здесь можно также с помощью трех инструментов: кредита, рассрочки и лизинга.
Условия мало отличаются от покупки недвижимости в «Новой Боровой». Кредит на 20 лет от Белинвестбанка под 12.99% на первый год, и 13,33% со 2-го года. Первоначальный взнос - 10% от стоимости квартиры. Из документов понадобится справка о доходах за 3 месяца, паспорт или вид на жительство, военный билет (если заявитель до 27 лет).
Также в жилом комплексе «Зеленая Гавань» можно купить квартиру в cитихаусе в рассрочку до 36 месяцев или коттедж – до 24 месяцев. Первоначальный взнос в размере от 30% (для квартиры) или 40% (для коттеджа) от общей стоимости жилья.
Также есть лизинговая программа от АСБ Лизинг. Срок лизинга от 12 до 240 месяцев. Первоначальный взнос не менее 20% стоимости жилого помещения. Ставка по лизингу - 15,75%.
ОАО «БелАТЭП» и ЖК "Антоновский квартал"
Белорусский застройщик ОАО «БелАТЭП» возводит в Минске большой панельный жилой комплекс «Антоновский квартал». На сайте квартала нет информации о рассрочках либо кредитах, однако такая информация есть на сайте Белинвестбанка.
Как и в предыдущих ЖК, банк готов проспонсировать до 90% стоимости помещения на 10 или 20 лет. Процентная ставка в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора 12,99%. Как она изменится с 13-го месяца – неизвестно.
РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь и ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс "Соколиный край" размещается в 15 км от Минска в г. п. Мачулищи. На сайте Realt.byобъявления о продаже квартир в этом ЖК, в качестве застройщика, размещает общество с ограниченной ответственностью «Металлстройпрофиль». Однако эта компания выступает лишь генподрядчиком. Заказчиком же является РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь. Это государственная компания и фигурирует на сайте Белинвестбанка, как партнер кредитной линии.
В жилом комплексе можно купить квартиру по партнерской программе от Белинвестбанка. Банк кредитует до 90% стоимости жилья на 20 лет. Первый год процентная ставка составляет 12,99%, последующие года - 13,33%.
Рассрочку «Главное управление капитального строительства» не предоставляет.
ООО «Датч Стар» и ЖК «Гранд Хаус»
Датч Стар - один из молодых застройщиков Минска. Несмотря на это, у него уже есть один громкий реализуемый проект: ЖК "Гранд Хаус". Сейчас приобрести квартиры в этом жилом комплексе можно при помощи двух инструментов (если не считать 100% оплату). Это рассрочка и кредит.
Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку до момента, пока дом (секция) не будет введена в эксплуатацию. По информации из официального сайта ЖК, случится это должно в 4 квартале 2021 года.
Еще один инструмент – партнерский кредит от все того же Белинвестбанка. Деньги можно взять на 10 и на 20 лет. Кредитная ставка зависит от срока кредитования: 10,99% – в течение 24 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 20 лет), 10,99% – в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 10 лет). Дальнейшая процентная ставка неизвестна. Кредит покрывает до 90% стоимости квартиры.
ЖК "Гранд Хаус"
СООО «Инфореалт» и МК «Фарфоровый»
В центре Минска активно строится жилой комплекс, как его называет сам застройщик «Инфореалт», «мини сити премиум класса “Фарфоровый”» в квартале пр.Машерова – Кропоткина – Червякова на месте снесенного фарфорового завода. Купить квартиры здесь можно в кредит и рассрочку.
Кредит предоставил Белинвестбанк. Размер рассчитывается исходя из кредитоспособности заявителя, но не более 90% от стоимости приобретаемого имущества. Банк выделяет деньги сроком только до 10 лет. Процентная ставка: 10,99% – льготный период 12 месяцев, срок кредитования 10 лет, 13,35% — после окончания льготного периода.
При покупке в рассрочку покупатель оплачивает первоначальный взнос в размере не менее 30% от общей стоимости квартиры, а остальная сумма делится равными частями на количество месяцев рассрочки. Она предоставляется на срок от 12 до 24 месяцев. Срок рассрочки зависит от размера первого взноса. Чем больше взнос, тем длительнее рассрочка.
ОАО «Мапид» и жилой дом на ул. Я.Лучины, д. 72
Жилой дом № 72 по улице Я.Лучины представляет собой 19-ти этажный односекционный дом серии М-111 с техническим подпольем и «теплым чердаком». По информации с сайта крупнейшего государственного застройщика – это единственный дом, который сейчас есть в продаже.
Квартиры в этом доме можно купить только при 100% оплате, или в кредит от Белинвестбанка. Срок кредитования до 20 лет. В совокупный доход можно включить ближайших родственников. Кредит покрывает до 90% стоимости жилья. Процентная ставка - 10,99% в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора. Дальнейшая ставка не указывается. В качестве обеспечения – поручительство.
ООО «НикаПроект» и ЖК «SMART»
«НикаПроект» возводит свой жилой комплекс «SMART» недалеко от станции метро Михалово на Прилукской. Выдача ключей первой и второй очереди строительства – 2 квартал 2022 г. Стоимость квадратного метра - 1200$ за квадратный метр. Купить квартиры в это комплексе можно через кредит и рассрочку.
Про рассрочку от застройщика мало что сказано на сайте компании, кроме того, что она есть. А вот кредит предоставляет все тот же Белинвестбанк на стандартных условиях: от 10 до 20 лет, покрывает 90% стоимости под 10,99% на первые 12 месяцев, и неизвестный процент на остальные.
ИООО «Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости «БИЮСИСИ» и ЖК «Променад»
Китайская компания «БИЮСИСИ» возводит за свои деньги жилой комплекс «Променад» в Лебяжем и продает только уже готовое жилье. На сайте застройщика сейчас сообщается о двух инструментах покупки, если у вас нет полной суммы: рассрочка и кредит.
Рассрочка на готовые квартиры дается до конца 2024 года, с первоначальным взносом от 10%. Предоставляется резидентам Республики Беларусь. Нужен только паспорт (либо вид на жительство). Без справок о доходах и поручителей.
Кредит предоставляет все тот же Белинвестбанк, только условия немного отличаются. Первый год льготная ставка 8,99% годовых, со 2-ого - 13,35%. Первоначальный взнос на готовую квартиру от 10%. Кредит выдается на 10 лет.
Не совсем Минск, но ближайший пригород. В Боровлянах NVV Group, куда входят ООО «ПРИГОРОДСТРОЙИНВЕСТ» и ООО «ЭЛЕДИ Компани», возвел два десятиэтажных многоквартирных жилых дома серии М464-У1 ОАО «Мапид». По информации с сайта застройщика строительство комплекса завершено. Однако информации о завершении реализации квартир нет, как в предыдущих домах компании.
В Белинвестбанке открыта партнерская кредитная линия для этого застройщика. Банк покрывает 90% стоимости квартиры сроком на 10 лет. Процентная ставка 12,99% в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора. Информации о последующих процентах нет.
ООО «СИ-трейдинг» и ЖК "Уручский 2", ЖД "Гастелло"
Столичный застройщик «СИ-трейдинг» продолжает возводить свой жилой комплекс "Уручский 2", где сейчас на продаже есть квартиры только в одной высотке, а также жилой дом "Гастелло". Компания реализовывает жилье при помощи жилищных облигаций. То есть рассрочек застройщиком не предусмотрено. А вот на сайте Белинвестбанка есть информация о партнерском кредите.
Пожалуй, в этой партнерской программе один из самых низких процентов на первые 12 месяцев кредита после заключения договора - 7,99%. Последующий процент, к сожалению, неизвестен. Кредит дается на 10 лет.
ООО «Стройтехинвест» и ЖК в Логойске
«Стройтехинвест» возводит в Логойске довольно неплохой жилой комплекс с кирпичными стенами, витражным остеклением лоджий и другими интересными решениями. Квартиры в этом комплексе можно купить в кредит и рассрочку.
По поводу рассрочки застройщик лишь указал, что условия подбираются индивидуально. А вот кредит можно получить все в том же Белинвестбанке. Ставка по кредиту 8,99 % годовых – первые 12 месяцев, 13,33 % годовых – оставшийся срок кредитования. Срок кредита 20 лет.
ООО «СТРОМИНВЕСТ» и ЖК «Комфорт парк»
Еще одна компания, которая строит за свои, а продает только уже готовое жилье. Сейчас Она возводит большой жилой комплекс «Комфорт парк» в границах улиц Тимирязева, Панфилова, Грибоедова и Татарской. Первая очередь уже сдана, весь комплекс планируют достроить к 2023 году. Купить квартиры в доме можно при помощи кредита, рассрочки или лизинга.
Кредит предоставляет Белинвестбанк сроком до 20 лет. У этого застройщика тоже одни из самых низких процентных ставок по кредиту: 7,99% – в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора на 10 лет и 10,99% – в течение 24 месяцев после заключения кредитного договора при сроке кредитования 20 лет. Однако первоначальный взнос составляет 50%.
Рассрочка выдается на 24 месяца без увеличения стоимости квадратного метра, но с первоначальным взносом в 50% от стоимости квартиры.
Лизинг выдается под 15,75% годовых, сроком до 20 лет. Первый взнос от 30%.
Государственный застройщик «ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ» возводит жилой комплекс «Смолхаус» в Смолевичах. На сайте комплекса сообщается, что стоимость «квадрата» в этом комплексе на 30% дешевле чем в столице, от 750 USD за м² по курсу НБРБ. Квартиры можно купить в кредит и «долевку».
Кредит предоставляет все тот же Белинвестбанк. Условия кредитования: 12 месяцев льготного периода по ставке 12,99%, последующий период по ставке 13,33%. Кредит дается сроком на 10 или 20 лет. Первоначальный взнос: двухкомнатные — 30%, однокомнатные — 40%, коммерческая — 30%.
Застройщик, у которого больше всего имен, выставленных на продажу квартир и разброс по условиям. К примеру, в жилом комплексе «Minsk World» в одном квартале могут быть разные размеры увеличения стоимости за «квадрат» при покупке в рассрочку. В одном доме часть квартир и вовсе нельзя будет взять в рассрочку.
Стабилен только кредит от Белинвестбанка, который распространяется на все квартиры застройщика. Банк покрывает деньгами до 90% стоимости квартиры. Кредит дается сроком на 20 лет под процентную ставку 10,99% – в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора. Про последующую ставку на сайте банка не сообщается.
Большинство квартир можно купить в рассрочку. Однако в каждом ЖК есть дома, где рассрочка на покупку не действует. Либо из рассрочки убраны «трешки». Стоимость квадратного метра при покупке в рассрочку возрастает. Причем стоимость может вырасти от 10% до 80%. Логика такая: на готовые дома рассрочка дается только на год с увеличением стоимости на 100 евро за квадратный метр. На строящиеся объекты рассрочка до 100 месяцев, что предполагает гораздо большее увеличение цены.
В итоге выходит, что рассрочка чуть выгоднее кредита, но дается на меньший срок. Кредит можно взять на 20 лет, под чуть больший процент, чем рассрочка.
Мы недавно делали подборку всех квартир, которые можно купить у этого застройщика с ценами при 100% оплате и рассрочке.
Жилой комплекс расположен внутри тихого «зеленого» квартала на ул. Розы Люксембург. До метро «Грушевка» - 8 минут пешком. Столичный застройщик «АРЭСА-СЕРВИС» продает квартиры в комплексе в кредит, и через специальные условия «долевки».
Партнерский кредит с Белинвестбанком «АРЭСА-СЕРВИС» запустили только 26 февраля этого года. Условия стандартные: кредит на 20 лет с первоначальным взносом от 10%. Ставка по кредиту: 12,99 % – первые 12 месяцев, 13,33 % годовых– с 13 месяца.
В «долевке» стоимость квадратного метра меняется от количества первоначального взноса. Подробную таблицу можно посмотреть на сайте жилого комплекса.
ООО «ТЕНКинвест» и ЖК «4 Сезона»
ЖК «4 Сезона» – яркий и оригинальный проект от компании «ТЕНКинвест». Жилой комплекс включает в себя четыре шестнадцатиэтажных панельных дома. По задумке архитекторов дома будут располагаться не вдоль дороги, а по диагонали участка застройки.
Квартиры в этом комплексе можно купить либо по 100% оплате, либо в рассрочку. Партнерского кредита мы не встретили ни в одном из банков. Рассрочка беспроцентная с первоначальным взносом в 30%. Оставшаяся часть – до конца строительства.
У крупного столичного застройщика ООО «ТАПАС» сейчас имеются в продаже квартиры в трех комплексах: «Монтерей», «MOD HOUSE» и «Олимпик Парк».
«Монтерей» — это новый клубный дом премиум-класса. Он расположен в границах улиц Ратомской, Мястровской и Ржавецкой, в районе проспекта Победителей. Комплекс состоит из трех 6-этажных домов повышенной комфортности и паркинга на закрытой территории. Срок сдачи - 2 квартал 2022 года. Квартиры в этом комплексе можно купить или по 100% оплате, или в рассрочку. Рассрочка без увеличения стоимости дается на 36 месяцев. Партнерского кредита нет.
MOD House – новый флагманский проект группы компаний «ТАПАС» в сфере жилой недвижимости. Высотный «стеклянный» дом со стилобатом расположится в центре города: в начале проспекта Дзержинского на пересечении с улицей Розы Люксембург. Срок сдачи - 4 квартал 2021 года. Как и в «Монтерей» кредита на покупку квартир нет. Рассрочка дается на 3 года.
«Олимпик Парк» - уникальный, многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий». Он состоит из уютного жилого квартала с малоэтажной застройкой, физкультурно-оздоровительного комплекса и двухэтажного ресторана. Квартиры в этом комплексе можно купить в рассрочку под 0% на период до 18 месяцев. Первый взнос 50%.