Рассрочки, кредиты на новостройки и лизинг. Ищем альтернативу кредиту от Беларусбанка под 21% годовых

ОДО «Айрон»: ЖК «Брестский», «Левада», «Матвеевский» и «Минский квартал»

У крупного столичного застройщика Айрон сейчас в продаже немало квартир в таких жилых комплексах, как: Брестский, Левада, Матвеевский и Минский квартал. Во всех жилых комплексах квартиры можно купить по двум условиям (не считая 100% оплаты) – это специальный партнерский кредит от Белинвестбанка, а также рассрочка от застройщика.

Если воспользоваться партнерской программой от банка , то можно взять сумму не более 90% стоимости финансируемой недвижимости на срок 10 или 20 лет.

Банк готов предложить три варианта распределения процентных ставок на весь срок кредитования:

· - 7,99% годовых за первые 12 месяцев кредитования, 13,33% - с 13 месяца при сроке кредита до 20 лет;

· - 10,99% годовых за первые 24 месяцев кредитования, 13,33% - с 25 месяца при сроке кредита до 20 лет;

· - 10,99% годовых за первые 12 месяцев кредитования, 13,33% - с 13 месяца при сроке кредита до 10 лет.

Проценты привязаны к ставке по кредиту овернайт , и могут изменяться.

ОДО «Айрон» также предлагает специальную рассрочку от застройщика при покупке квартир в некоторых жилых комплексах. Условия везде разные.

К примеру, в ЖК «Матвеевский» рассрочку готовы выдать до июля 2021г в доме №20, и по декабрь 2021г в доме №19. Первоначальный взнос должен составлять 30%, оставшаяся сумма делится равными частями ежемесячно до конца рассрочки. При этом при покупке квартиры в рассрочку стоимость квадратного метра возрастает на 30$.

Такие же условия и в ЖК «Минский квартал», только застройщик готов предоставить рассрочку по март 2022 г. В жилом комплексе «Брестский» отдать квартиру в рассрочку готовы по август 2021 г. Условия прежние, только вот стоимость квадратного метра возрастает не на 30$, а на 20$. В ЖК «Левада», согласно информации на сайте застройщика, рассрочку не дают. Но, согласно объявлениям на Realt.by от самого застройщика , квартиры в «Леваде» можно взять в рассрочку сроком до 5 лет.

ООО «Алмари» и ЖК «Пирс»

ООО «Алмари» входит в группу компаний «А-100 Девелопмент». Эта компания занималась возведением и продажей квартир в ЖК «Пирс». Купить жилье в этом квартале можно воспользовавшись партнерским кредитом от Белинвестбанка или рассрочкой от застройщика.

Кредит выдается сроком до 20 лет. Процентная ставка от 12.99%. На сайте банка указано, что такая ставка действует первые 12 месяцев, однако по последующей процентной ставки никакой информации нет. Первоначальный взнос составляет всего 10% от стоимости жилья. Предусмотрено частичное и полное досрочное погашение без комиссий.

Квартиры в ситихаусах можно взять в рассрочку от застройщика. Рассрочка на квартиру дается до 5 лет. Первоначальный взнос от 30-40%. Информации про увеличение стоимости квадратного метра на сайте застройщика нет.

ООО «Астодевелопмент»: ЖК «Новая Боровая» и ЖК «Депо»

ООО «Астодевелопмент» также входит в группу компаний «А-100 Девелопмент». Компания занимается реализацией квартир в жилом комплексе «Новая Боровая» и «Депо».

В ЖК «Новая Боровая», согласно информации сайтам квартала и Белинвестбанка, сейчас существуют три способа (не считая 100% оплаты) покупки квартиры: кредит, рассрочка и лизинг.

Партнерский кредит предоставляет все тот же Белинвестбанк. Ставка 12,99%– в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 10 и 20 лет). Про ставку с 13-го месяца нет никакой информации.

Также застройщик предлагает рассрочку сроком до 60 месяцев. Первый взнос — 30% (при рассрочке до 36 месяцев) и 40% (рассрочка от 37 до 60 месяцев) стоимости жилья.

Еще один инструмент: лизинг, который предоставляет лизинговая компания Беларусбанка «АСБ Лизинг». Срок кредита от 1 года до 20 лет. Процентная ставка 15,75%. Выдается под поручительство, задаток или залог.

На сайте ЖК «Депо» пока нет никакой информации о кредите, но есть о рассрочке от застройщика. При покупке в рассрочку первоначальный взнос составит 50% от стоимости жилья. Оставшуюся сумму можно выплачивать равными долями в течение 15 месяцев.