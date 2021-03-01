Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

Предложение на рынке продолжает расти уже шестую неделю подряд. За последние семь дней количество выставленных на продажу объектов выросло еще на 11%, главным образом за счет Октябрьского и Первомайского районов, где суммарно число объявлений увеличилось на тысячу. В других районах рост предложения был на уровне 1-2%.

Сильнее всего база за неделю пополнилась 1-комнатными и 3-комнатными квартирами, число которых выросло на 14% и 11% соответственно.