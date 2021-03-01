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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

01.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю снизился на 0.6% и составил 1291 $/м2.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, текущий уровень цен на «вторичке» ниже на 12%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.8% - до 1333 $/м2. На фоне этого разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает увеличиваться. На 1 марта он равен 42 $/м2 в пользу «первички».

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

Динамика цен на квартиры в Минске – устойчиво отрицательная. Квадратный метр на вторичном рынке дешевеет с конца 2020 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

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Предложение на рынке продолжает расти уже шестую неделю подряд. За последние семь дней количество выставленных на продажу объектов выросло еще на 11%, главным образом за счет Октябрьского и Первомайского районов, где суммарно число объявлений увеличилось на тысячу. В других районах рост предложения был на уровне 1-2%.

Сильнее всего база за неделю пополнилась 1-комнатными и 3-комнатными квартирами, число которых выросло на 14% и 11% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

За исключением «трешек» средняя цена квадратного метра снизилась у всех сегментов. Сильнее всего – у 4-комнатных квартир, в наименьшей мере – у 2-комнатных.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

Динамика средних цен в районах города была разнонаправленной. Наиболее заметные изменения за неделю – в Октябрьском (+0.9%) и Первомайском (-0.8%) районах.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 799 $/м2 (+0.3%), Витебск — 606 $/м2 (+0.5%), Гомель — 622 $/м2 (+0.2%), Гродно — 702 $/м2 (-0.3%), Могилев — 647 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.8%), Солигорск — 798 $/м2 (+0.3%), Молодечно — 752 $/м2 (+0.1%), Жодино — 726 $/м2 (без изменений), Слуцк — 597 $/м2 (+0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 22 февраля по 1 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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