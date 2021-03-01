|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22 февраля - 1 марта 2021 года
01.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.8% - до 1333 $/м2. На фоне этого разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает увеличиваться. На 1 марта он равен 42 $/м2 в пользу «первички».
Предложение на рынке продолжает расти уже шестую неделю подряд. За последние семь дней количество выставленных на продажу объектов выросло еще на 11%, главным образом за счет Октябрьского и Первомайского районов, где суммарно число объявлений увеличилось на тысячу. В других районах рост предложения был на уровне 1-2%.
Сильнее всего база за неделю пополнилась 1-комнатными и 3-комнатными квартирами, число которых выросло на 14% и 11% соответственно.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.8%), Солигорск — 798 $/м2 (+0.3%), Молодечно — 752 $/м2 (+0.1%), Жодино — 726 $/м2 (без изменений), Слуцк — 597 $/м2 (+0.1%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 22 февраля по 1 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)