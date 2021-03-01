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Доллар и евро подешевели на торгах в понедельник

01.03.2021 14:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

В первый день весны европейская валюта продемонстрировала падение на 0,81%, доллар США стал дешевле на 0,15%, российский рубль прибавил в стоимости 0,34%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 1 марта:

  • 1 евро – 3,17 белорусского рубля;
  • 1 доллар США – 2,61 рубля;
  • 100 российских рублей – 3,50 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

О том, в какой валюте лучше хранить деньги этой весной, чиnайте в материале Sputnik.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Очередная рабочая неделя началась с падения доллара США и евро, российский рубль, наоборот, немного подрос в цене.
 
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