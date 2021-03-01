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Доллар и евро подешевели на торгах в понедельник
01.03.2021 14:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
В первый день весны европейская валюта продемонстрировала падение на 0,81%, доллар США стал дешевле на 0,15%, российский рубль прибавил в стоимости 0,34%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 1 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
О том,
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Очередная рабочая неделя началась с падения доллара США и евро, российский рубль, наоборот, немного подрос в цене.
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