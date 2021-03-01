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Лукашенко взялся за зарплаты в конвертах

01.03.2021 14:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопрос о введении ответственности за получение зарплаты в конвертах предложил рассмотреть Александр Лукашенко в ходе доклада главы КГК Василия Герасимова.

«По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы», - цитирует Лукашенко БелТА в понедельник.

По его мнению, необходимо ввести наказание и для тех, кто получает такую зарплату. Тогда они «перестанут брать». Надо поставить в равные условия дающих и тех, кто берет, «это вполне нормально».

Лукашенко отметил, что в любой стране за неуплату налогов грозит жесткое наказание, и в Беларуси финансовая полиция уже начала работать в данном направлении.

«Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственность. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие», - сказал он. 

О зарплатах в конвертах

Еще в 2015 году министерство по налогам и сборам Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект указа «О мерах по предотвращению выплаты вознаграждения за труд с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей».

Все эти годы власти «боролись» с зарплатами в конвертах. А в 2021-м Александр Лукашенко снова поставил «капитальную» задачу перед правительством страны – максимально ужесточить наказание за неуплату налогов.  

Он заявил, что в нашей стране многие получают зарплаты в конверте и такая практика процветает. «Жесточайшее наказание. Примите это к исполнению немедленно», - приказал Лукашенко.

Но, как видно, правительство не приняло к исполнению, так как возникла необходимость введения ответственности.

В феврале сообщалось, что власти планируют повысить налоги для ИП и усилить контрольную нагрузку.

В начале прошлого месяца 2021 года уже стали известны изменения для индивидуальных предпринимателей, предусмотренные обновленным Налоговым кодексом.

Руководитель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич отметила, что проверяющие органы не должны становиться карающими для бизнеса.

Лукашенко же во время второго дня ВНС эмоционально отреагировал на предложения представителей бизнес-сообщества по развитию и поддержке предпринимательства. Он также признал, что закрытые и оштрафованные на огромные суммы заведения были наказаны по его личной инициативе.

 
 
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Вопрос о введении ответственности за получение зарплаты в конвертах предложил рассмотреть Александр Лукашенко в ходе доклада главы КГК Василия Герасимова.
 
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