Источник материала: Tut.by

«Народные посольства» Беларуси за рубежом были открыты в декабре прошлого года. Церемония проходила онлайн с участием Светланы Тихановской, Павла Латушко и депутатов Европарламента. Сейчас «Народные посольства» работают в 17 странах. Мы поговорили с представителями нескольких «посольств», чтобы узнать, чем они помогают белорусам, приехавшим в их страну после выборов, и как их воспринимают местные чиновники.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Народные посольства» — это инициатива по созданию альтернативных представительств Беларуси за рубежом. Она была озвучена на Всемирном конгрессе белорусов, прошедшем в октябре 2020 года. Проект поддержали белорусские общины в 17 странах, которые считают, что нынешняя власть утратила легитимность не только в Беларуси, но и за ее пределами. Перед «Народными посольствами» не стоит задачи заменить собой диппредставительства Беларуси за рубежом, они помогают белорусам, приехавшим в их страну, и занимаются «просвещением» в своей стране о происходящем в Беларуси.

«Ведем диалог с украинскими госорганами о прекращении сотрудничества с госпредприятиями Беларуси»

В Украине «Народное посольство» заменяет Информационный центр, который открылся в декабре вместе с «посольствами» в других странах.

— В Украине довольно много белорусских организаций, которые ведут активную деятельность. В первую очередь это касается вопросов релокантов, так как страна является самым простым и безопасным пунктом назначения для тех, кто вынужден быстро бежать от репрессий. Для нас эта работа является приоритетной. При этом мы понимаем, что важно доносить позицию белорусов со всего мира о реализуемых проектах. В составе нашего Информационного центра координаторы и представители общественных объединений, которые занимаются помощью релокантам в Украине. По сути, мы создали Информаионный центр, чтобы консолидировать усилия многочисленной белорусской диаспоры. Наша деятельность является частью широкого неформального сообщества белорусов за рубежом. Мы рады, что в такое непростое время белорусы во всем мире поддерживают друг друга и объединяются в единое движение солидарности, — рассказывает волонтер Информационного центра Юлия Каминская.





Организации и инициативные группы, которые входят в Информационный центр, ведут диалог с украинскими госорганами по вопросам, касающимся белорусов в Украине, таким как, например, продление сроков пребывания.

— По мере возможности мы также ведем диалог с украинскими профильными госорганами на тему прекращения сотрудничества Украины с госпредприятиями Беларуси, — говорит Юлия.

Белорусам, которые переезжают в Украину, в Информационном центре готовы оказать не только информационную помощь. В Информационном центре они могут получить консультацию юриста, психологическую помощь, гуманитарную помощь (продукты питания, одежда, предметы гигиены), помощь в поиске жилья.

— Если вы вынуждены уехать из Беларуси в Украину, вы можете обращаться в Информационный центр. Мы, в свою очередь, понимая запрос потенциального релоканта, передадим вас в руки той организации, в компетенции которой будет решение ваших проблем. Точно так же вы и напрямую можете обратиться в те организации, которые поддерживают белорусов, оказавшихся в сложной ситуации. А кто это будет — Free Belarus Center, «Родны Кут» или другая организация — сориентируетесь на месте, — рассказывает Юлия.





Подсчитать, сколько белорусов обратилось в Информационный центр за несколько месяцев его существования, волонтерам сложно, поскольку Центр состоит из разных инициатив.

— Однако мы знаем, что после событий августа 2020 в Украине оказалось несколько тысяч белорусов. По данным украинской пограничной службы, с августа по декабрь в общей сложности въехало 161,6 тысячи белорусов и выехало 158,8 тысячи, — говорит Юлия.

«Мы не заменяем собой фонды»

В Литве в состав «Народного посольства» входят, в основном, релоканты, которые подверглись репрессиям в Беларуси. Активистка Белла Фокс рассказывает, что основная задача «посольства» в Литве — это представлять интересы Беларуси и белорусов, проживающих или недавно приехавших в Литовскую Республику, обеспечение их всей необходимой информацией и информирование литовской общественности о происходящем в Беларуси через акции и мероприятия. Белла подчеркивает, что «посольство» не заменяет собой созданные для поддержки белорусов фонды, и общается с теми, кто уже получил помощь от фондов, выполняя информационные функции: в «посольство» можно обратиться за советом, в какие фонды пойти и какую помощь там можно получить.

— Народное посольство не заменяет работу специализированных фондов которые помогают белорусским релокантам в Литве («Разам», «Дапамога», BySol) и занимается в основном дипломатической работой совместно с НАУ и Штабом Тихановской. Информирование белорусов в Литве осуществляется посредством интервью и публикаций в социальных сетях, а также через специальную программу «Жыве Беларусь уначы з Бэллай Фокс» на радио. Тем не менее, «Народное посольство» открыто для оказания информационной поддержки любому гражданину Беларуси в Литве, — говорит Белла.

«Местные жители хотят помочь белорусам»

Инициаторами создания «Народного посольства» в Германии были Михаил Рубин, Михаил Таубе и Диана Верас. Оно открылось в декабре, вместе с «посольствами» в других странах, но волонтеров для «посольства» начали набирать еще в середине ноября. Сейчас в нем около 15 представителей.



Светлана Тихановская и белорусы Германии у Бранденбургских ворот. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

— Кто-то уделяет проекту пару часов в день или неделю, кто-то — почти все свое свободное время. Нужно понимать, что мы все волонтеры и у нас есть работа и семьи. Конечно же, по большей части это белорусы или «бывшие» белорусы, уехавшие когда-то по разным причинам в Германию. Конкретно в нашем «Народном посольстве» белорусов, уехавших после выборов 2020 года, нет. Думаю, это связано с тем, что в Германию, к сожалению, не так просто попасть тем, кто бежит от преследований со стороны диктаторского режима. Тем не менее среди желающих помочь, есть так же и местные жители, которые очень переживают и не меньше хотят помочь белорусам в их «хлопотном дельце». За что им отдельное большое спасибо! — говорит Михаил.

«Народное посольство» в Германии находится в постоянном контакте с двумя объединениями белорусов в Германии — RAZAM и KUB, которые были созданы после сентября 2020 года, их представители также входят в состав «посольства».

— Мы также сотрудничаем с правозащитной организацией «Либереко». Мы координируем свои действия и по некоторым направлениям выступаем вместе. Если к нам обращаются по вопросам, которыми уже занимаются представители вышеперечисленных объединений, то мы или перенаправляем людей к ним, или объединяем наши усилия, — поясняет Михаил.

«Посольство» в Германии занимается информированием общественности страны о ситуации в Беларуси, налаживанием и поддержанием контактов с государственными органами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами, получение и передача информации органам и организациям.

— Мы, конечно же, готовы помочь, по мере возможностей, всем белорусам, кто оказался или скоро окажется в Германии. У нас на сайте есть специальный электронный адрес для обращений в экстренных ситуациях, по нему могут обратиться все, кому нужна помощь. И все же наши возможности, конечно, ограничены. Мы не можем выдавать никаких официальных документов или справок, мы не можем влиять на выдачу немецких виз и т.д. Конечно, к нам можно обращаться за помощью и в языковом сопровождении, и с поиском жилья, учебы, и в трудоустройстве. Тем не менее нужно не забывать, что мы не официальная организация, а волонтеры, но стараемся делать все, что в наших силах, — говорит Михаил.

— Сколько белорусов на сегодня обратилось в «посольство»? Какой помощи они просили?

— На данный момент в «посольство» обращалось не много белорусов и в основном по визовому вопросу, где мы, к сожалению, мало чем можем помочь. Это конечно связано в первую очередь с географическим положением Германии. Также были и обращения за информацией, и обращения с желанием присоединиться к нам, — говорит Михаил. — Мы находимся в постоянном контакте и координации наших действий между другими НП, а также представителями офиса Светланы Тихановской, КС и НАУ. Это позволяет нам, в условиях ограниченных ресурсов, работать максимально эффективно для реализации наших главных задач -- отстаивания и представления интересов демократической Беларуси, защиты прав и интересов белорусских граждан за рубежом, в том числе путем выполнения ряда функций официальных посольств.

«На избирательном участке во Франции победила Тихановская, а посольство сказало, что Лукашенко»

Координатор «Народного посольства» Беларуси во Франции Алиса рассказывает, что создать «посольство» было решено 9 августа, когда на 114-м избирательном участке по результатам экзитпола победила Светлана Тихановская, а по данным посольства Беларуси — Александр Лукашенко с перевесом в 200 голосов.



Акция солидарности с белорусами в Париже.

— Увогуле, стаўленне супрацоўнікаў пасольства было надзвычай брыдкім, і людзі, якія звыкліся да пэўнай павагі з боку дзяржаўных супрацоўнікаў Францыі, былі глыбока абураны такімі паводзінамі, — говорит Алиса.

В состав «посольства» во Франции в основном входят белорусы, которые живут в стране уже давно, и сейчас в нем только пять человек.

— Але я зараз разумею, што неабходна пашырэнне, таму што мы ўсе валантэры, у кожнага з нас ёсьць праца, і таму абмежаваны час, які мы можам аддаць на працу «амбасады». Але мы зараз прадстаўляем прыкладна 700 чалавек. Я лічу тых, хто ў нашых суполках у сацсетках, і з кім мы камунікуем наконт працы «амбасады». Але тут варта разумець, што мы не прадстаўляем нейкага кандыдата, партыю, палітычны рух. Мы дбаем пра тое, каб імкненне большасці беларусаў да дэмакратыі было як мага больш падтрымана за мяжой, і тут, мне падаецца, мы прадстаўляем ня толькі 700 чалавек нашай суполкі, а значна больш, — говорит Алиса.

Французские политики и чиновники, несмотря на неофициальный статус «посольства», говорит Алиса, относятся к его представителям положительно.

— І адзін істотны момант: мы разам (НАУ, офіс Ціханоўскай і «Народная амбасада») ўзгадняем павестку, то бок кожны наш крок прадуманы, дыпламатычны, абмяркованы на штотыднёвых сустрэчах і, што варта падкрэсліць, агульны для кожнай «амбасады». Калі мы пішам у нашыя дзяржаўныя ўстановы, то не як асобная суполка беларусаў у Францыі, а як прадстаўнікі агульнага, аб’яднанага працоўнага праекта «Народных амбасадаў», і гэта надае іншы статус нашай камунікацыі, — говорит Алиса.

В Декларации «Народных посольств» прописана помощь белорусам, которые оказались в стране после выборов. Во Франции белорусов, приехавших после августа, почти нет, поскольку страна с начала пандемии приостановила выдачу туристических виз, оставив лишь студенческие и трудовые.

— Але ёсць некалькі чалавек, якія звярнуліся за дапамогай, не напрамую да «амбасады», але імі займаецца прадстаўнік нашай «амбасады». Збольшага, калі гаворка пра дапамогу белорусам у Францыі, то тут маецца на ўвазе дапамога інтэграцыі, адміністратыўныя парады, пошук кватэры, курсаў мовы, і гэтак далей. Гэта можа быць таксама фінансавая салідарнасць, але ў нас няма фінансавання, і калі каму трэба дапамагчы, грошы ідуць з уласных кішэняў дыяспары, — рассказывает волонтер.

«Швеция, в отличие от Беларуси, настоящее социальное государство и оно помогает»

В Швеции созданием «Народного посольства» занималась организация «Белорусы зарубежья». Идея, по словам Дмитрия, витала в воздухе давно. В начале декабря «посольство» открылось.



В феврале «Народное посольство» Беларуси в Швеции получило возможность использовать помещение Эстонского дома в Стокгольме для своей деятельности. Фото с церемонии официального открытия.

В «посольстве» работает около дюжины волонтеров, среди них есть и те, кто уехал из Беларуси 25 лет назад, и те, кто уехал недавно.

— Это волонтерская организация, в которой работают люди совершенно разного профиля, их объединяет приверженность демократии в Беларуси и желание, чтобы международные связи как-то налаживались и существовали, но чтобы это осуществлялось в обход нелегитимному и незаконному режиму. Сейчас необходимость международных связей с гражданским обществом Беларуси велика как никогда, мы те, кто помогает налаживать эти связи, — говорит Дмитрий.

«Посольство» в Швеции сейчас сосредоточено на информационной помощи. Больше всего, по словам Дмитрия, в такой помощи нуждаются те, кто уехал из Беларуси недавно или находится в Швеции как беженец: приехавшие не знают шведских порядков и могут не успеть получит ту помощь, на которую могут рассчитывать.

— Мы не можем оказывать материальную помощь, но в Швеции очень важно знать, куда и когда обратиться, потому что Швеция, в отличие от Беларуси, настоящее социальное государство и оно помогает, но для этого надо знать, куда и когда обратиться, — говорит Дмитрий.



Фото: из архива героя публикации

Пока напрямую в посольство обратилось не так много белорусов, уехавших из страны после выборов. Некоторые обращаются не напрямую в посольство, а в организацию «Белорусы Швеции», через белорусские форумы в соцсетях.

В шведском «посольстве» волонтерами работают и местные жители, например, один швед, который в Беларуси был буквально раз, помогает «посольству» с переводами.

— Здесь очень важно понимать, и может быть белорусы это еще не до конца осознали, что сейчас Беларусь стала для многих людей в мире важным объектом. Раньше она была темным пятном, ею никто не интересовался, многие о ней даже не знали, а то, что произошло после августа, получило такой огромный резонанс в душах людей, особенно в душах шведов, которым резонирует кампания ненасильственного сопротивления диктатуре. Поэтому интерес к Беларуси сейчас огромный, это развернулось буквально на 180 градусов: от нулевого интереса до совершенно невероятного, многие за Беларусь болеют душой, хотят помочь и иногда не знают чем, наша задача рассказать об этом, — говорит Дмитрий.

«В Бразилии много потомков белорусов, которые идентифицируют себя с Российской империей и Польшей»

Одно из самых экзотических «Народных посольств» в Беларуси было открыто в Бразилии. Одна из его активисток — Воля Франко — рассказывает, что белорусы Бразилии стали объединяться в диаспору только после выборов, когда начались массовые протесты.



Фото: из архива героя публикации

-. Диаспора, которая сейчас существует в Бразилии — это, с большего, белорусы из эмиграции последних 10−15 лет. Мы начали объединяться в августе прошлого года, делали какие-то акции, как диаспора, а когда узнали про идею создать «Народное посольство», мы решили это сделать, потому что у нас нет никакого другого неофициального представительства Беларуси в Бразилии. Наше «посольство» открылось 10 декабря, в Международный день прав человека, когда открывались «посольства» и в других странах. В «Народном посольстве» восемь самых активных представительниц, все они живут в разных городах и встречаются онлайн. «Посольство» проводит семинары для бразильцев, где рассказывает об особенностях внутренней политики Беларуси, я веду курсы белорусского языка и культуры, на которые приходят в том числе и местные жители. , — рассказывает Ольга.



Фото: из архива героя публикации

«Посольство» в Бразилии занимается информированием о происходящем в Беларуси, устанавливает контакты с государственными и негосударственными органами, научными, бизнес и культурными союзами. «Посольство» также готово помогать белорусам, которым пришлось после выборов уехать из Беларуси в Бразилию, но пока о таких Ольга не слышала.

Представитель «посольства» отмечает, что контактировать от имени «Народного посольства Беларуси» с местными организациями стало проще. Например, теперь чиновники и СМИ охотнее исправляют название нашей страны, когда к ним официально обращаются от имени «посольства».

— Официально в Бразилии давно пишут Belarus, но иногда даже журналисты используют старое название, которое переводится как «Белоруссия». Мы и раньше обращались и просили исправить, но реагировали на нас не всегда. Теперь мы отправляем официальный запрос от «Народного посольства» и исправлять название стали гораздо охотнее, — говорит активистка.

Были и случаи, когда посольство пыталось выйти на местные производства с просьбой «не финансировать режим». Например, во время забастовки на «Беларуськалии» «Народное посольство» обращалось в бразильские компании, закупающие продукцию предприятия.

— Мы просили поддержать бастующих сотрудников «Беларуськалия», не поддерживать диктатуру, но к сожалению, пока это односторонние отношения: мы информируем предприятия, обращаемся к ним, но пока не получаем каких-то конкретных ответов. Но мы все равно пробуем, пробуем связаться через синдикаты, стараемся поддерживать бастующих акциями, — рассказывает Ольга.

«Мы, як народ Беларусі, узялі на сабе функцыю прадстаўляць Беларусь за мяжой»

«Фронтмен» «Народного посольства» Беларуси в Ирландии Алесь рассказывает, что белорусы, живущие в Ирландии, еще перед выборами встречались в Дублине, чтобы поддержать Светлану Тихановскую. После этого и появилось сообщество белорусов в Ирландии.



Фото: из архива героя публикации

— Мы — гэта народ Беларусі за мяжой. Мы не пытаемся нацыянальнасці, не дзелім людзей па моўнаму прызнаку. Таму мы тут, у Ірляндыі, замест «белорусы Ірляндыі», кажам «грамадзяне Беларусі ў Ірляндыі». Што нас аб’ядноўвае — гэта непрыняцце рэжыму Лукашэнкі, які страціў легітымнасць, як і ўсе яго інстытуты, — говорит Алесь.

Объединиться в «Народное посольство» белорусы решили после Всемирного конгресса белорусов. По словам Алеся, идея давно витала в воздухе, а теперь, когда белорусское руководство стремительно теряет авторитет в мире, белорусы должны сами представлять свой народ за границей. Сейчас в Ирландии, по подсчетам «посольства» проживает порядка трех тысяч белорусов. В акциях в поддержу Беларуси, которые проходили летом в Дублине, принимало участие более сотни человек. По словам представителя «посольства» белорусов, которые приехали бы в Ирландию после выборов, он пока не встречал.



Фото: из архива героя публикации

— Ірляндыя такая краіна, куды не так лёгка трапіць. Уплывае і геаграфія (выспа, куды можна толькі прыляцець) і тое, што Ірляндыя не ўваходзіць у Шэнген. Да нас, покуль, не трапляюць людзі, якія зараз вымушаны бегчы з Беларусі. Мы ўсе пакінулі Беларусь раней за падзеі лета 2020. Некаторыя — пасля падзей 2006, некаторыя — пасля падзей 2010, — объясняет Алесь.

Основные задачи «Народного посольства» в Ирландии — представлять Беларусь, быть контактом для ирландских политиков, каналом достоверной информации о происходящем в Беларуси и помогать гражданам Беларуси в Ирландии. «Посольство» также сотрудничает с НАУ и Офисом Светланы Тихановской.

— Трэба дадаць, што Беларусь не прадстаўлена ў Рэспубліцы Ірляндыі афіцыйнай пляцоўкай, так што мы запаўняем прабел яе прадстаўніцтва. Трэба дадаць, што мы, покуль, не плянавалі нашую працу на доўгія гады. Гэтая ініцыятыва прызвана запоўніць часовы прабел легітымных органаў улады ў Беларусі. Спадзяемся, што ўжо ў гэтым годзе палітычны крызіс у Беларусі скончыцца і Беларусь атрымае легітымнае кіраўніцтва, — говорит Алесь.