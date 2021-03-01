Тихановская о будущем: Если белорусы этого захотят, я, конечно, могу остаться в так называемой политике

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская готова остаться в политике после ухода Лукашенко и новых выборов в Беларуси. Такое заявление она сделала во время интервью украинскому изданию «Новое время» .



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

Ранее Тихановская не раз говорила, что не намерена выдвигаться на пост президента в случае новых выборов. Но теперь готова остаться в политике, даже если не будет участвовать в выборах.

— Думаю, что, получив тот опыт, который я получила, и имея такой круг связей на международной арене, я смогу быть полезна своей стране. Поэтому, если белорусы этого захотят, увидят меня в этой роли, я, конечно, могу остаться в так называемой политике, строить эту политику заново и приносить пользу, — сказала Тихановская.

Светлана Тихановская также подчеркнула, что сейчас оппозиция и общество должны вести переговоры с политической элитой; с теми, кто вокруг Лукашенко.

— У кого есть еще мораль, принципы и кто поймет, что при Лукашенко политический и гуманитарный кризис ухудшается и настало время переговоров. Никто не говорит о Лукашенко — все понимают, что он не пойдет ни на какие переговоры и до последнего будет держаться за свою власть. Но мы взываем к тем, кто понимает, что в этой стране еще жить их детям, — сказала Тихановская.

Напрямую официальных предложений либо выходов на команду Тихановской со стороны политических элит и представителей белорусской власти не было.

— Но к нашим представителям постоянно приходят письма от чиновников разных рангов, категорий с предложениями о сотрудничестве, с предложениями разного рода информации. Это люди, которые не могут показательно уйти по ряду причин, но которые хотят помочь. Это шаг за шагом все равно ведет нас к переговорам. И то же самое со стороны силовиков: у нас есть организация BYPOL, они постоянно взывают к силовикам, и сейчас идет очень большой поток информации из [силовых] структур, — считает экс-кандидат в президенты.