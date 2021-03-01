|
Виктор Лукашенко стал генерал-майором запаса
01.03.2021 18:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий. В частности, звание генерал-майора запаса присвоено Виктору Лукашенко.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко.
Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Геннадию Казакевичу.
Генерал-майором запаса стал Виктор Лукашенко. Сегодня же стало известно, что 26 февраля Александр Лукашенко подписал указ об освобождении своего старшего сына от должности помощника президента по национальной безопасности «в связи с переходом на выборную должность».
Виктор Лукашенко, напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)