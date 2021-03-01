Виктор Лукашенко стал генерал-майором запаса

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий. В частности, звание генерал-майора запаса присвоено Виктору Лукашенко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко.

Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Геннадию Казакевичу.

Генерал-майором запаса стал Виктор Лукашенко. Сегодня же стало известно, что 26 февраля Александр Лукашенко подписал указ об освобождении своего старшего сына от должности помощника президента по национальной безопасности «в связи с переходом на выборную должность».

Виктор Лукашенко, напомним, был избран главой Национального олимпийского комитета.