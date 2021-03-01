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В первом квартале Беларусь покупает российской нефти меньше запланированного
01.03.2021 20:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская трубопроводная монополия «Транснефть» в марте 2021 года планирует поставить на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке 1,24 млн тонн нефти, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.
В феврале по «трубе» было поставлено в Беларусь 1,08 млн тонн российской нефти. В первом квартале белорусские НПЗ переработают 3,6 млн нефти.
Согласно индикативным балансам поставки нефти в Беларусь в последние годы находились на уровне в 24 миллиона тонн. Однако Минск уже давно не выбирал весь объем. В 2020 году по «трубе» из России пришло только 13,35 млн тонн нефти. В 2021 году, как
Недавно «Транснефть»
— Таким образом, именно отказом НПЗ Беларуси [в 2020 году] от загрузки российской нефтью, сопровождаемым замещением нефтью альтернативных поставщиков, и обусловлено общее снижение транспортировки российской нефти по системе магистральных нефтепроводов в направлении ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В этих условиях попытка ОАО «Гомельтранснефть Дружба» компенсировать недополученную из-за снижения объемов транспортировки выручку исключительно за счет российских производителей нефти выглядит неуместной, — говорилось в письме «Транснефти».
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Российская трубопроводная монополия «Транснефть» в марте 2021 года планирует поставить на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке 1,24 млн тонн нефти
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