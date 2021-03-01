В первом квартале Беларусь покупает российской нефти меньше запланированного

Источник материала: Tut.by

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» в марте 2021 года планирует поставить на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке 1,24 млн тонн нефти, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.



Фото: transoil.by

В феврале по «трубе» было поставлено в Беларусь 1,08 млн тонн российской нефти. В первом квартале белорусские НПЗ переработают 3,6 млн нефти.

Согласно индикативным балансам поставки нефти в Беларусь в последние годы находились на уровне в 24 миллиона тонн. Однако Минск уже давно не выбирал весь объем. В 2020 году по «трубе» из России пришло только 13,35 млн тонн нефти. В 2021 году, как говорил премьер-министр Роман Головченко, Беларусь переработает на своих НПЗ сырья «столько, сколько будет нам выгодно». Он назвал в качестве ориентира и цифры — 18 млн тонн нефти, то есть по 4,5 млн тонн в каждом квартале. Но даже такой объем оказался Беларуси невыгоден.

Недавно «Транснефть» журила белорусские власти за то, что те хотели резко повысить ставки на транзит российской нефти, а в качестве одной из причин указывали как раз снижение объемов прокачки.

— Таким образом, именно отказом НПЗ Беларуси [в 2020 году] от загрузки российской нефтью, сопровождаемым замещением нефтью альтернативных поставщиков, и обусловлено общее снижение транспортировки российской нефти по системе магистральных нефтепроводов в направлении ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В этих условиях попытка ОАО «Гомельтранснефть Дружба» компенсировать недополученную из-за снижения объемов транспортировки выручку исключительно за счет российских производителей нефти выглядит неуместной, — говорилось в письме «Транснефти».