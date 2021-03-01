Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Автомобильное топливо снова подорожает в Беларуси – со вторника 2 марта, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

Так, автомобилистам на АЗС теперь за литр бензина АИ-92-К5-Евро придется платить 1 рубль и 75 копеек, АИ-95-К5-Евро и солярку – 1 рубль 85 копеек, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля и 7 копеек.

Таким образом, цены на топливо в республике традиционно увеличились на одну копейку.

При этом сейчас в концерне никак не объяснили увеличение цен: в прошлый раз в Белнефтехиме сослались на рост мировых котировок на нефть.

Это уже пятое подорожание в этом году, в последний раз цены на топливо в Беларуси поднимались 22 февраля , до этого – 16 февраля , 28 января и 21 января .

До первого подорожания в 2021 году старые цены продержались 85 дней. В 2020-м цены на бензин и дизель менялись 16 раз, в 2019-м – 28 раз.

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