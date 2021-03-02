﻿ Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара

02.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар ― Sputnik. Американский доллар никуда не исчезнет, он останется в обращении в России. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Тем не менее спикер уверена, что расслабляться в этом отношении некогда, нужно снижать зависимость российской экономики от американской валюты, поскольку это несет в себе определенные риски для государства.

"Нужно снижать зависимость от какой-то одной валюты, что и делается", - отметила она.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков назвал доллар "ядовитым источником враждебных действий". Он призвал правительство, а также бизнес сокращать роль данной валюты в каких-либо финансовых операциях, однако не стал уточнять, какие конкретные меры для этого нужно предпринимать.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Евросоюз намерен снизить зависимость от доллара

По словам Матвиенко, Центробанк и правительство уже долгое время проводят большую политику по дедолларизации, переводу экономики на отечественную валюту.

Спикер Совета Федерации добавила, что золотовалютные резервы растут. Более того, они не так чувствительны к доллару. А за десятилетие Россия тридцатикратно сократила свои денежные вложения в государственные обязательства США, что является большим достижением.

Матвиенко назвала снижение зависимости от любой одной иностранной валюты — абсолютно правильной политикой, поскольку от этого зависит суверенитет и безопасность государства. И эта работа будет продолжена.

Но главная задача, считает политик, повышать привлекательность российского рубля: граждане и бизнес делают все больше вкладов в отечественной валюте, растет и количество рублевых кредитов.

"Рублю граждане сегодня доверяют", - заключила спикер Совфеда.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам спикера Совета Федерации РФ, власти не первый год проводят политику постепенного отказа от иностранной валюты, а доверие к российскому рублю у бизнеса и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"9 лет нервов и страха, но с доходом 8,7% годовых в евро". Как я купил две квартиры в Германии и что из этого вышло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by