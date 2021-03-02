Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар ― Sputnik. Американский доллар никуда не исчезнет, он останется в обращении в России. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Тем не менее спикер уверена, что расслабляться в этом отношении некогда, нужно снижать зависимость российской экономики от американской валюты, поскольку это несет в себе определенные риски для государства.

"Нужно снижать зависимость от какой-то одной валюты, что и делается", - отметила она.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков назвал доллар "ядовитым источником враждебных действий". Он призвал правительство, а также бизнес сокращать роль данной валюты в каких-либо финансовых операциях, однако не стал уточнять, какие конкретные меры для этого нужно предпринимать.

По словам Матвиенко, Центробанк и правительство уже долгое время проводят большую политику по дедолларизации, переводу экономики на отечественную валюту.

Спикер Совета Федерации добавила, что золотовалютные резервы растут. Более того, они не так чувствительны к доллару. А за десятилетие Россия тридцатикратно сократила свои денежные вложения в государственные обязательства США, что является большим достижением.

Матвиенко назвала снижение зависимости от любой одной иностранной валюты — абсолютно правильной политикой, поскольку от этого зависит суверенитет и безопасность государства. И эта работа будет продолжена.

Но главная задача, считает политик, повышать привлекательность российского рубля: граждане и бизнес делают все больше вкладов в отечественной валюте, растет и количество рублевых кредитов.

"Рублю граждане сегодня доверяют", - заключила спикер Совфеда.