На белорусских АЗС со 2 марта снова дорожает автомобильное топливо

Сегодня, 2 марта, в Беларуси снова поднимаются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

С сегодняшнего дня цена за литр топлива составит:

бензин АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 75 копейки;

АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 85 копейки;

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 7 копеек;

ДТ — 1 рубль 85 копейки.

На этот раз белорусский нефтяной концерн причину подорожания не поясняет.

Однако в начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков заявлял , что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.

Так, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку. В 2020 году таких увеличений было 16. В 2021 году горючее таким же образом дорожало уже 5 раз.

Предыдущий раз цена на топливо поднималась 23 февраля (на 1 копейку). Тогда «Беднефтехим» пояснил причину подорожания.

«С учетом роста мировых котировок нефти «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - проинформировали в концерне.