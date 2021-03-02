﻿ На белорусских АЗС со 2 марта снова дорожает автомобильное топливо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На белорусских АЗС со 2 марта снова дорожает автомобильное топливо

02.03.2021 09:35 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сегодня, 2 марта, в Беларуси снова поднимаются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

С сегодняшнего дня цена за литр топлива составит:

  • бензин АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 75  копейки;
  • АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 85 копейки;
  • АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 7 копеек;
  • ДТ — 1 рубль 85 копейки.

На этот раз белорусский нефтяной концерн причину подорожания не поясняет.

Однако в начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков заявлял, что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.

Так, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку. В 2020 году таких увеличений было 16. В 2021 году горючее таким же образом дорожало уже 5 раз.

Предыдущий раз цена на топливо поднималась 23 февраля (на 1 копейку). Тогда «Беднефтехим» пояснил причину подорожания.

«С учетом роста мировых котировок нефти «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - проинформировали в концерне.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 2 марта, в Беларуси снова поднимаются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by