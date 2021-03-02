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На белорусских АЗС со 2 марта снова дорожает автомобильное топливо
02.03.2021 09:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 2 марта, в Беларуси снова поднимаются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин на 1 копейку. Об этом
С сегодняшнего дня цена за литр топлива составит:
На этот раз белорусский нефтяной концерн причину подорожания не поясняет.
Однако в начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков
Так, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно
Предыдущий раз цена на топливо
«С учетом роста мировых котировок нефти «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - проинформировали в концерне.
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Сегодня, 2 марта, в Беларуси снова поднимаются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба...
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