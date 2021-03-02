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Никакой политики, только бизнес. Западные компании покупают у Беларуси нефть, дают деньги на турбины
02.03.2021 09:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На фоне призывов белорусской оппозиции к западным корпорациям отказаться от сотрудничества с Минском все больше приходит известий о новых контрактах. Политический аспект отодвигается на второй план, когда речь заходит о больших деньгах.
SHELL
На прошлой неделе транснациональная корпорация Shell приобрела на конкурсе у «Белоруснефти» 5 тыс. тонн нефти с поставкой в марте по магистральному нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Шведте (Германия),
Shell, который наряду с «Роснефтью» является крупным акционером немецкого завода, мог купить объем вследствие снижения закупок из ресурсов российских поставщиков в рамках долгосрочных контрактов. Производители в текущем году добиваются повышения стоимости российского сорта «Юралс» с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу вследствие большей прибыльности морских отгрузок из балтийских портов. Между тем переработчики неохотно идут на уступки из-за невысокой маржи переработки в условиях слабого спроса из-за Covid-19.
Ранее Shell приступил к закупкам из ресурсов «Белоруснефти» в
SIEMENS
Недавно Евразийский банк развития (ЕАБР)
Год назад
Создание резервной базы потянет на 500 млн долларов. Источниками ресурсов являются долгосрочные кредитные линии, которые помог открыть Siemens, а также собственные средства областных энергообъединений и инвестиционного фонда Минэнерго Беларуси.
Siemens
Балтийские порты
Стоит также обратить внимание на поведение белорусских властей, которые в феврале заявили о начале перевалки нефтепродуктов в российских портах в ответ на санкции стран Балтии. При этом Минтранс Беларуси
Государственный спецэкспортер «Белорусская нефтяная компания» выставил на продажу до 37 тысяч тонн мозырского бензина для доставки через терминал «Портэнерго» в российском порту Усть-Луга в марте. Между тем, частная «Новая нефтяная компания» отложила на 10 марта тендер на поставку 800 тысяч тонн мазута, произведенного на Мозырском НПЗ, через порт в Санкт-Петербурге с марта по декабрь 2021 года.
В марте Беларусь также планирует экспортировать до 300 тысяч тонн нефтепродуктов через порты Эстонии и Латвии,
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Никакой политики, только бизнес. Западные компании покупают у Беларуси нефть, дают деньги на турбины
На фоне призывов белорусской оппозиции к западным корпорациям отказаться от сотрудничества с Минском все больше приходит известий о новых контрактах....
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