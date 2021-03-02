Никакой политики, только бизнес. Западные компании покупают у Беларуси нефть, дают деньги на турбины

Источник материала: Tut.by

На фоне призывов белорусской оппозиции к западным корпорациям отказаться от сотрудничества с Минском все больше приходит известий о новых контрактах. Политический аспект отодвигается на второй план, когда речь заходит о больших деньгах.



Фото: neftianka.ru

SHELL

На прошлой неделе транснациональная корпорация Shell приобрела на конкурсе у «Белоруснефти» 5 тыс. тонн нефти с поставкой в марте по магистральному нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Шведте (Германия), сообщает ценовое агентство Argus.

Shell, который наряду с «Роснефтью» является крупным акционером немецкого завода, мог купить объем вследствие снижения закупок из ресурсов российских поставщиков в рамках долгосрочных контрактов. Производители в текущем году добиваются повышения стоимости российского сорта «Юралс» с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу вследствие большей прибыльности морских отгрузок из балтийских портов. Между тем переработчики неохотно идут на уступки из-за невысокой маржи переработки в условиях слабого спроса из-за Covid-19.

Ранее Shell приступил к закупкам из ресурсов «Белоруснефти» в рамках долгосрочного контракта .

SIEMENS

Недавно Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил , что открыл кредитную линию «Минскэнерго» на 101,2 млн евро для покупки оборудования Siemens для минской ТЭЦ-5. Для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума ведущих германских банков, KFW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale. Кредит обеспечен страховкой шведского экспортно-кредитного агентства.

Год назад стало известно , что шведская «дочка» немецкой корпорации Siemens Industrial Turbomachinery выиграла тендеры на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Березовской ГРЭС, Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой и минской ТЭЦ-5. Белорусские власти планируют к концу 2021 года ввести в эксплуатацию 800 МВт мощностей на базе газотурбинных установок на случай нештатной ситуации на БелАЭС.

Создание резервной базы потянет на 500 млн долларов. Источниками ресурсов являются долгосрочные кредитные линии, которые помог открыть Siemens, а также собственные средства областных энергообъединений и инвестиционного фонда Минэнерго Беларуси.

Siemens работает в Беларуси с 1995 года и за это время стал одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений на белорусские предприятия. Операционным директором белорусской компании Siemens Energy является Сергей Шишко. Его отец много лет возглавлял госпредприятие «Брестэнерго» и был членом Совета Республики, а сестра Александра замужем за хоккейным функционером и бизнесменом Дмитрием Басковым.

Балтийские порты

Стоит также обратить внимание на поведение белорусских властей, которые в феврале заявили о начале перевалки нефтепродуктов в российских портах в ответ на санкции стран Балтии. При этом Минтранс Беларуси сообщил об «абсолютном паритете цен с портами Прибалтики».

Государственный спецэкспортер «Белорусская нефтяная компания» выставил на продажу до 37 тысяч тонн мозырского бензина для доставки через терминал «Портэнерго» в российском порту Усть-Луга в марте. Между тем, частная «Новая нефтяная компания» отложила на 10 марта тендер на поставку 800 тысяч тонн мазута, произведенного на Мозырском НПЗ, через порт в Санкт-Петербурге с марта по декабрь 2021 года.

В марте Беларусь также планирует экспортировать до 300 тысяч тонн нефтепродуктов через порты Эстонии и Латвии, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и отраслевые источники. До 174 тысяч тонн мазута будет транспортировано с Мозырского и Новополоцкого НПЗ в эстонский порт Мууга. Планируется, что латвийские порты Рига и Вентспилс получат до 111 тонн бензина, произведенного в Мозыре. Получается, что под белорусские «санкции» попала только Литва.