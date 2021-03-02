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Минздрав ведет переговоры о снижении цен на лекарства

02.03.2021 10:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Цены на перечень лекарств находятся на постоянном контроле Министерства здравоохранения, Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТа) и других ведомств, сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

Напомним, некоторые аптеки после увеличения налога на добавленную стоимость до 10% стали повышать цены на лекарственные препараты. С 23 февраля в Беларуси ограничен рост цен на 50 наименований лексредств первой необходимости, среди которых - амоксициллин, анальгин, омепразол и арпетол.

Минздрав ведет переговоры о снижении цен на лекарства напрямую с производителями, так как главной составляющей в розничной стоимости препаратов является стоимость от производителя. Она составляет от 72% до 97%, отметили в ведомстве.

Министерство здравоохранения уже договорилось с немецким Bayer, правда, пока лишь по одной позиции.

"Представительство компании Bayer AG, Германия информировало Минздрав о принятом решении о снижении контрактных цен для Беларуси на лекарственные средства: Ксарелто 10 мг №30 – на 35%; Ксарелто 2,5 мг №56 – на 25%", - отметил замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.

© Sputnik / Руслан Кривобок
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Лекарства по сниженной стоимости будут поставляться в страну начиная с текущего месяца, добавил он.

С белорусским производителем лекарств Минздрав также заключил договоренность. По словам Чередниченко, РУП "Белфармация" будет реализовывать остатки лекарственных средств и изделий медицинского назначения по старым ценам (сформированным до 1 января 2021г.).

Замминистра отметил также, что "Белфармация" планирует сохранить доступность цен на широкий перечень лекарств за счет внутренних резервов.

"Так, розничные цены на некоторые лексредства уменьшены за счет уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения", - говорится в сообщении. Кроме того, в аптечной сети предоставляются скидки до 10% на лекарства, отметили в ведомстве.

Почему цены все еще отличаются?

В связи с ограничением роста цен на лекарства, белорусские аптеки с 1 марта не могут поднимать стоимость отпускаемых препаратов более, чем на 0,2% в месяц.

© CC BY 2.0 / Chris Potter / A Generous Tip
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В Минздраве пояснили, почему разница в цене на один и тот же препарат в разных аптеках до сих пор сохранилась. Различия в стоимости зависят от цены производителя, времени, когда лекарство поступило на аптечный склад, наличия остатков препарата, закупленных ранее.

"Значительная доля лекарственных средств, находящихся в реализации, поступала в аптеки и на аптечные склады на протяжении 2020 и даже 2019 года", - пояснили в ведомстве.

Особый контроль

В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым заявил, что цены на лекарства будут в стране на особом контроле.

Глава государства отметил, что на белорусском рынке половина аптек – государственные, половина – частные.

"Если в чувство не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства - на особый контроль", - подчеркнул Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусское ведомство договаривается об уменьшении стоимости лекарственных средств напрямую с производителями.
 
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