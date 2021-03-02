Увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на ближайшую пятилетку

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Большая роль здесь у БелАЭС. Первый энергоблок активно работает, специалисты продолжают все необходимые испытания. Начало его полноценной работы станет импульсом для того, чтобы увеличить использование электроэнергии реальным сектором экономики и населением. Для этого уже сейчас создаются все условия. Акцент на строительстве электродомов, а также переводе котлов с твердого топлива. В плане уже 85 объектов.