Пандемия не расширила географию внешней торговли белорусской продукцией в 2020-м

Источник материала: Tut.by

Итоги внешней торговли в 2020-м свидетельствуют о том, что Беларуси не удалось воспользоваться локдаунами в других странах для увеличения своей доли в мировой торговле. Россия, как и ранее, занимает доминирующее место в товарообороте Беларуси с другими странам, сокращение поставок ситуацию не изменило, новых крупных партнеров не появилось. В 2021-м все страны будут отдавать преимущество своим товарам для восстановления экономики, конкуренция обострится, для белорусских предприятий возможны дополнительные риски в виде санкций, отмечает «Кошт урада» .



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Краткие итоги 2020-го

Экспорт белорусских товаров — 29 млрд долларов, снижение к 2019 — на 11,9%

Импорт товаров в Беларусь — 32,6 млрд долларов, снижение к 2019 — на 17,4%

Доля России в экспорте — 45,2% (41,5% — в 2019)

Доля России в импорте — 50,2% (55,8% — в 2019)

Наибольший рост экспорта — в Данию, Таджикистан и Китай

Наибольшее увеличение импорта — из Азербайджана, Аргентины и Страны неизвестной

Экспорт по не публикуемым позициям — 1,5 млрд долларов

Импорт по не публикуемым позициям — 860 млн долларов.

С кем Беларусь торговала в 2020-м

Экспорт белорусских товаров в 2020 составил 29 млрд долларов и сократился на 3,9 млрд долларов, или на 11,9%. Поставки продукции осуществлялись в 187 стран, в 2019-м количество покупателей белорусской продукции было на 1 страну больше.

Импортировала Беларусь товаров на 32,6 млрд долларов, по сравнению с 2019-м импорт уменьшился на 6,9 млрд, или на 17,4%. Белорусские покупатели закупали продукцию из 213 стран, по сравнению с 2019-м география импорта не изменилась.

Руководство страны декларировало намерение активнее продвигаться на внешние рынки в условиях локдаунов и приостановки производств в ряде стран. В Беларуси ограничительные меры не вводились, что, как показывают данные, не привело к внешнеторговым прорывам, более того, внешнеторговый оборот сократился до четырехлетнего минимума, чему способствовало падение цен на нефть и нефтепродукты, которые остаются одной из ключевых позиций во внешней торговле страны.

Россия не перестает быть ключевым партнером Беларуси во внешней торговле

Ключевым торговым партнером Беларуси остается Россия. На ее долю приходится 45,2% от всего белорусского экспорта или 13,1 млрд долларов. В 2020-м экспорт в Россию сократился на 554 млн долларов или на 4%, однако за счет более значительного падения экспорта в целом по другим странам доля России в экспорте увеличилась на 3,7 процентных пункта. Рост поставок нефтепродуктов на российский рынок (экспорт вырос с 46 млн долларов до 152 млн долларов) не смог компенсировать общего снижения экспорта по большинству товарных позиций. Прошедший год оказался неудачным для инвестиционных товаров, поставки грузовых автомобилей на российский рынок сократились более чем в 2 раза — с 751 млн долларов в 2019 до 342 млн долларов. Снизились поставки запасных частей, шин, грузовых железнодорожных вагонов.

Импорт товаров из России сократился с 22 млрд долларов до 16,4 млрд долларов (или на 5,6 млрд). Это наибольшее сокращение импорта среди всех торговых партнеров Беларуси. Даже с учетом столь значительного уменьшения импорта доля России в импорте не снизилась ниже 50% от всего импорта. В 2019-м доля России в импорте была 55,8%. Наибольшее снижение импорта отмечено по поставкам нефти (сокращение на 3,1 млрд долларов), легковых автомобилей (сокращение на 381 млн долларов) и газов углеводородных (сокращение на 210 млн долларов). Кроме этого, более чем на 360 млн долларов уменьшился импорт по закрытым позициям, к которым относится военная и авиационная техника, драгоценные металлы, табачные изделия.

Внешнеэкономических прорывов не произошло

Динамика экспортно-импортных операций Беларуси в 2020 свидетельствует — географических прорывов во внешней торговле не произошло. К таковым можно было бы отнести значительный рост поставок в Данию. С 32 млн долларов в 2019 экспорт вырос до 151 млн долларов в 2020-м (или в 4,7 раза). Однако такой «успех» стал возможен благодаря поставке нефтепродуктов на сумму в 89,4 млн долларов. В 2019-м поставки нефтепродуктов в эту страну отсутствовали. Но есть нюанс. Согласно данным статистического ведомства Дании, поставок нефтепродуктов из Беларуси в таком объеме не было, а основные объемы поставлялись из Нидерландов и Великобритании. Возможно, дело в особенностях внешней торговли нефтепродуктами, но для датской статистики внешнеторгового прорыва не существует.

Частично к успеху можно отнести лишь ситуацию с поставками в Китай товаров продовольственной группы. Выросли поставки в Китай мяса домашней птицы (+61,5 млн долларов), молочной сыворотки (+25,7 млн долларов), молока и сливок сгущенных (+13,3 млн долларов). Однако в сотрудничестве с Китаем беспокоит хроническое отрицательное сальдо — импорт товаров из Китая на 3 млрд долларов превышает экспорт, и увеличение экспорта в таких объемах проблему не решает.

«Невидимое» сотрудничество с другими странами

Особой темой является сотрудничество с другими странами по позициям, которые скрыты в официальных публикациях по тем или иным причинам, но включаются по общей сумме во внешнеторговые обороты между странами. К таким позициям относятся табак и табачные изделия (24 группа кодов ТНВЭД), драгоценные металлы, авиационная техника и вооружения.

В 2020-м экспорт по таким группам товаров составил 1,5 млрд долларов и незначительно сократился (на 31 млн долларов) по сравнению с 2019-м. Основные направления — ОАЭ, Таджикистан, Россия, Афганистан и Страна неизвестна — термин, который подразумевает, что страна назначения товара неизвестна, а торгующей страной является государство — член Евразийского экономического союза, либо страна назначения товара и торгующая страна неизвестны.

Обращает на себя ситуация с поставками в Афганистан. По известным товарным позициям экспорт туда составил только 19 млн долларов, в то время как поставки по закрытым позициям — 162 млн долларов. К сожалению, Афганистан не предоставляет данные по своей внешней торговле в международные организации, поэтому выяснить, что привело к такому значительному объему экспорта не представляется возможным.

Импорт по закрытым позициям существенно снизился — с 1,5 млрд долларов до 860 млн долларов. Основное сокращение связано с уменьшением поставок из России и может быть связано с отдельными операциями по приобретению авиационной техники. Помимо России, крупные объемы негласного сотрудничества наблюдаются с Китаем и Бразилией, что может быть связано с поставками сырья для производства табачных изделий. До прекращения публикаций данных по экспорту и импорту табачных изделий в 2016 году эти страны были одними из основных поставщиков табачного сырья.

Что дальше?

Расчет на внешнеторговый прорыв, очевидно, не оправдался. В условиях глобального влияния пандемии на мировую экономику ожидать открытости иностранных рынков для белорусских товаров не стоит. Все страны будут обеспокоены развитием собственного производства и созданием рабочих мест для своих граждан. Из этого вытекает возможный рост протекционизма как на локальных рынках, так и в глобальном масштабе. Надежда лишь на рост цен, при этом неизвестными остаются масштабы санкций в отношении белорусских предприятий. И этот фактор в 2021-м может стать определяющим относительно показателей внешней торговли.