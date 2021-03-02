"9 лет нервов и страха, но с доходом 8,7% годовых в евро". Как я купил две квартиры в Германии и что из этого вышло

Владимир Савенок, основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Личный капитал», эксперт в сфере личных финансов и инвестиций.

Итак, я выбрал две квартиры в разных домах и в разных городах Восточной Германии. Здесь мне повезло, потому что изначально я хотел купить две квартиры в одном доме из-за более высокой доходности. Но вспомнил о главном правиле инвестора – о ДИВЕРСИФИКАЦИИ.

В январе 2011 года я оформил сделки на покупку квартир и стал инвестором в зарубежную недвижимость.

Первые два года все смотрелось совсем неплохо, хотя доход от аренды оказался гораздо ниже обещанного – не 14%, а 9% годовых. Но это я принял…

А через два года начались сюрпризы. Светлана стала все реже выходить на связь и в конце концов расторгла договор. Управляющие компании присылали какие-то письма и просили проголосовать на собрании владельцев или же извещали о дополнительных расходах по разным причинам. Налоговые двух городов присылали какие-то письма и формы, которые я, естественно, не мог самостоятельно заполнить.

Одна управляющая компания обанкротилась. Ее заменила другая компания, которая известила о том, что денег нет и поэтому нужно доплатить.

Другая управляющая компания сообщила о том, что арендатором моей квартиры является психически больная женщина, за которую аренду платит социальная служба и эта сумма ренты ограничена.

И вот все эти письма (причем, на немецком языке, который я не знаю), сыпались на меня, и их количество только увеличивалось. Да, я говорю и пишу по-английски. Это – универсальный язык во всем мире (как я думал). Но только не в Восточной Германии, где говорят только на своем языке везде. Даже в банках я не мог найти англоговорящих людей.

После того, как Светлана отказалась вести мои дела, я решил связаться с управляющими компаниями напрямую. Начал с мейлов. Потом перешел на телефонные звонки. А когда понял, что сам не смогу говорить с ними по телефону, нанимал человека, говорящего по-немецки и он звонил в Германию. Так и общались.