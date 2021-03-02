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Торги во вторник начались с роста доллара США и евро
02.03.2021 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Евро и доллар прибавили в стоимости, российский рубль подешевел на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:24, больше всего продемонстрировал рост доллар США - 0,53%, европейская валюта прибавила в стоимости 0,03%, российский рубль подешевел на 0,21%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 2 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее
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Торги во второй день календарной весны стартовали с подорожания американской и европейской валют, российский рубль, наоборот, упал в цене.
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