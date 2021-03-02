Белорусские компании заключили миллионные контракты на Gulfood 2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Белорусские предприятия приняли участие в крупнейшей продовольственной выставке Gulfood 2021, где заключили контракты на сумму более 7 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Белинтерэкспо.

Предприятия из Беларуси представили на выставке в Дубае мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия.

В итоге работы на форуме были подписаны с партнерами из ОАЭ, Бангладеша, Ганы, Египта, Иордании, Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии на общую сумму более 7 миллионов долларов.

"В частности, компания "Праймилк" поставит 3500 тонн сухого заменителя молока и сливок стоимостью 5 миллионов долларов. ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" заключило контракт на 1 миллион долларов на поставку своей продукции. 500 тысяч долларов – сумма сделки ООО "Белпищепром" с эмиратскими партнерами", - уточнили в Белинтерэкспо.

В свою очередь Рогачевский молочный комбинат поставит первую партию сливочного масла в Объединенные Арабские Эмираты, которые уже оценили качество белорусской сгущенки.

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