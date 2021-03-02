ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК передал документы в Генпрокуратуру на экстрадицию Тихановской

02.03.2021 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Ведомство сегодня сообщило, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. О ком идет речь, в сообщении не указано.


Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской, сообщили 2 марта в ведомстве. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство.

«Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская», — сказано в сообщении.

Ведомство публикует видеозапись: «Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам».


«Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — рассказали в Следственном комитете.

Основных фигурантов задержали с 6 по 8 августа 2020 года. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (Приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (Приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Все находятся под стражей.

В Следственном комитете также заявили, что Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Напомним, 7 октября 2020 года стало известно, что МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. Там пояснили, что российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении Тихановской, а в базу разыскиваемых лиц она была включена по инициативе другого государства, вероятнее всего, Беларуси.

В МВД Беларуси подтвердили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, но подробностей не сообщили, посоветовав обратиться в Следственный комитет. В СК заявили, что у них нет «информации для озвучивания в СМИ».

Светлана Тихановская уехала в Литву после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года. В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону она рассказывала, что находится в Литве в статусе официального гостя, ей предоставлены охрана и место проживания, она получает зарплату, которая выплачивается всем сотрудникам офиса с помощью фондов и личных пожертвований, а все зарубежные поездки оплачиваются принимающей стороной.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство сегодня сообщило, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. О ком идет речь, в сообщении не указано.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Торги во вторник начались с роста доллара США и евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by