БНК разместила предложение о поставке бензина из Усть-Луги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Беларусь разместила предложение о поставках 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге, говорится в официальном сообщении ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

Официальные Минск и Москва 16 февраля подписали соглашение о поставках белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. На текущий год согласованы поставки 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Всего до конца 2023 года таким образом на экспорт может уйти 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов.

Также в конце февраля стало известно, что "Новая нефтяная компания" 10 марта проведет торги по продаже 788 тысяч тонн топочного мазута производства Мозырского НПЗ. Топливо будет отгружено в том жерминале и аналогичных условиях, что и бензин.

Нефтепродукты через Усть-Лугу

О перевалке белорусских нефтепродуктов, полученных из российского сырья, через порт в Усть-Луге Минк и Москва договорились в феврале.

Проект договора предполагает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах в 2021–2023 годах – это мазут, бензин и масла. Предусмотрена возможность автоматического продления договора после истечения его срока действия.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Принцип его таков: в случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Нефтяной консенсус

Ранее глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков рассказал корреспонденту Sputnik, что условия нефтяного контракта, который был подписан в конце прошлого года, "точно не хуже, чем в 2020 году".

"Мы за то, чтобы ценообразование для Беларуси было не хуже. Условия хозяйствования заводов (НПЗ в Мозыре и Новополоцке – Sputnik) по ценообразованию абсолютно идентичны 2020 году", – подчеркнул он.

Помимо этого белорусское правительство планирует провести переговоры с российскими коллегами о внесении изменений в соглашение от 2007 года, которое регламентирует поставки нефти на НПЗ в республике.

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