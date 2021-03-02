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БНК разместила предложение о поставке бензина из Усть-Луги
02.03.2021 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Беларусь разместила предложение о поставках 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге, говорится в официальном сообщении ЗАО "Белорусская нефтяная компания".
Официальные Минск и Москва 16 февраля
Также в конце февраля стало известно, что "Новая нефтяная компания" 10 марта проведет торги по продаже 788 тысяч тонн топочного мазута производства Мозырского НПЗ. Топливо будет отгружено в том жерминале и аналогичных условиях, что и бензин.
© Sputnik / Алексей Даничев
Нефтепродукты через Усть-Лугу
О перевалке белорусских нефтепродуктов, полученных из российского сырья, через порт в Усть-Луге Минк и Москва
Проект договора предполагает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах в 2021–2023 годах – это мазут, бензин и масла. Предусмотрена возможность автоматического продления договора после истечения его срока действия.
Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Принцип его таков: в случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.
Нефтяной консенсус
Ранее глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков рассказал корреспонденту Sputnik, что условия нефтяного контракта, который был подписан в конце прошлого года, "точно не хуже, чем в 2020 году".
"Мы за то, чтобы ценообразование для Беларуси было не хуже. Условия хозяйствования заводов (НПЗ в Мозыре и Новополоцке – Sputnik) по ценообразованию абсолютно идентичны 2020 году", – подчеркнул он.
Помимо этого белорусское правительство планирует провести переговоры с российскими коллегами о внесении изменений в соглашение от 2007 года, которое регламентирует поставки нефти на НПЗ в республике.
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Белорусские власти согласовали перевалку нефтепродуктов в российских портах вместо привычных гаваней балтийских республик.
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