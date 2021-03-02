В Беларуси запустили бесплатный онлайн-курс «Бизнес по расчету»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси появился бесплатный онлайн-курс «Бизнес по расчету», созданный на основе запросов белорусских предпринимательниц. Видеоуроки, которые подробно описывают, как открыть собственное дело, а затем обеспечить его устойчивость, минимизировать риски и определить точки роста, размещены на новой образовательной платформе .

Создатели проекта — сообщество девушек-предпринимателей ProWomen By в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и посольством Великобритании в Беларуси — считают, что он поможет как начинающим бизнес-леди, так и тем, кто уже имеет собственное дело, но ищет способы развития и улучшения бизнес-процессов.

Курс полностью основан на практике и состоит из коротких — до 30 минут — видеолекций, посвященных разным темам. Материал рассчитан на самостоятельную работу, но для первых 50 выпускниц предусмотрен бонус: личная онлайн-консультация с экспертами — специалистами в таких сферах, как налоги, право, финансы и бизнес.

Вся программа для удобства разделена на два уровня: «Старт своего дела» и «Развитие и масштабирование». Блок для начинающих расскажет, как оценить идею еще до старта, рассчитать стоимость продукта, запуститься с минимальными вложениями, на что обратить внимание при выборе системы налогообложения, обсуждении условий работы с партнерами и многое другое.

Вторая часть онлайн-курса посвящена развитию бизнеса, юридической и финансовой безопасности, работе с инвестором. Много внимания уделено финансовым показателям, отношениям с контрагентами и сотрудниками, основным рискам, ошибкам и ответственности в налогах, особенностям приема платежей (в том числе онлайн и из-за рубежа), привлечению сторонних ресурсов.

Курс «Бизнес по расчету» рассчитан прежде всего на женщин-предпринимательниц, однако, как уверяют его создатели, представленная информация будет одинаково полезна и мужчинам. Это соответствует стратегии IFC, стремящейся создавать ниши в частном секторе, где равные экономические и социальные возможности получают представители обоих полов, а также политике правительства Великобритании, которое считает важным способствовать полноценной реализации и мужчин, и женщин на рынке труда.