«Евроторг» ослабил долговую нагрузку на 2 года и хочет нарастить интернет-торговлю

Источник материала: Tut.by

Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» намерен расширять торговлю через интернет. Выручка онлайн-бизнеса компании по итогам 2020 года составила 110 млн долларов, что выше на 30% показателя 2019 года. Об этом сообщил гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков в интервью Cbonds.





По его словам, это чуть меньше 6% выручки офлайн-бизнеса. За прошлый год вся выручка «Евроторга» составила 4,8 млрд рублей.

В 2020 году ритейлер расширил онлайн-ассортимент за счет непродовольственных товаров. В ближайшее время планируется расширить наименование товаров «до 300 тысяч SKU», сообщил гендиректор.

В связи с этим ритейлер смотрит на рынок маркетплейсов, поскольку, как считает Андрей Зубков, «серьезных игроков-конкурентов в Беларуси нет».

Что касается офлайн-продаж, то потенциал для развития компании также имеется, несмотря на антимонопольное ограничение в 20%. «Евроторг» занимает на белорусском продовольственном рынке 19%, опережая при этом второго игрока в 5 раз. На конец 2020 года компания владела 927 магазинами под брендами «Евроопт», «Грошык» и «Хит!», а также развивала алкомаркеты «Семь пятниц».

— В Беларуси 129 административно-территориальных единиц, и только в половине из них «Евроторг» достиг антимонопольной планки в 20%, — сказал Зубков и напомнил, что населенных пунктов до 2 тыс. человек антимонопольные ограничения не касаются.

Глава «Евроторга» также отметил, что компания не планирует выходить на зарубежные рынки офлайн, а вот что касается онлайн-торговли, то такой возможности исключать нельзя.

Во время презентации перед инвесторами Андрей Зубков сообщил, что с момента создания компания инвестировала в инфраструктуру своего бизнеса 1 млрд долларов.

Последние годы ритейлер борется с долговой нагрузкой, которая составляет около 500 млн долларов. В настоящее время еврооблигации и облигации в российском рубле формируют около 70% кредитного портфеля «Евроторга», занимая почти равные доли, следует из презентации компании. Оставшаяся часть долга представлена банковскими кредитами.





В октябре 2020 года «Евроторг» разместил новый выпуск еврооблигаций в размере 300 млн долларов с погашением в 2025 году. Привлеченные средства компания направила на выкуп облигаций, размещенных в 2017 году, погашение которых должно было осуществляться в 2021—2022 гг., а также на иное рефинансирование задолженности.

По словам финансового директора компании Алеси Сапуновой, в компании есть значительный запас ликвидности. На балансе — около 65 млн долларов остатков на счетах и около 280 млн долларов кредитов, доступных в виде невостребованных, но открытых кредитных линий.

В ближайшее время «Евроторг» планирует разметить на Московской бирже новый выпуск облигации на 3,5 млрд российских рублей. Средства облигационного займа компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля и дальнейшего развития сети.