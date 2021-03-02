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Офис Тихановской о видео СК: Светлана никогда не участвовала в разработке таких планов
02.03.2021 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке радикальных планов по захвату зданий. Так пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Анна Красулина прокомментировала сообщение Следственного комитета.
— За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы, — заявила Анна Красулина.
Напомним, 2 марта Следственный комитет
«Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам», — утверждают в СК.
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