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Офис Тихановской о видео СК: Светлана никогда не участвовала в разработке таких планов

02.03.2021 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке радикальных планов по захвату зданий. Так пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Анна Красулина прокомментировала сообщение Следственного комитета.


Фото: Reuters

— За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы, — заявила Анна Красулина.

Напомним, 2 марта Следственный комитет передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Ведомство сообщило, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. О ком идет речь, в сообщении не указано. СК также опубликовал видео, где люди обсуждают акции протеста и захват зданий государственных органов на территории Гомеля.

«Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам», — утверждают в СК.

 
Теги: Гомель
 
 
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СК также опубликовал видео, где люди обсуждают акции протеста и захват зданий государственных органов на территории Гомеля. Как утверждают в ведомстве, согласно...
 
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