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Контракты на 7 миллионов долларов подписали белорусские предприятия на продовольственной выставке в Дубае
02.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
25 наших производителей представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы, бакалею и кондитерские товары. Все это заинтересовало партнеров из многих стран мира: Эмираты, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия и других. К слову, несмотря на завершение выставки, продолжает работу специальная онлайн-платформа. Там можно ознакомиться с продукцией белорусских предприятий, а также получить контакты для дальнейшего делового общения.
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Контракты на 7 миллионов долларов подписали белорусские предприятия на продовольственной выставке в Дубае
25 наших производителей представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы, бакалею и кондитерские товары. Все это заинтересовало партнеров из многих...
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