Контракты на 7 миллионов долларов подписали белорусские предприятия на продовольственной выставке в Дубае

Источник материала: БT

25 наших производителей представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы, бакалею и кондитерские товары. Все это заинтересовало партнеров из многих стран мира: Эмираты, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия и других. К слову, несмотря на завершение выставки, продолжает работу специальная онлайн-платформа. Там можно ознакомиться с продукцией белорусских предприятий, а также получить контакты для дальнейшего делового общения.