|
Белорусский рубль ослаб на торгах во вторник к трем основным валютам
02.03.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Европейская и американская валюта, а также российский рубль подорожали на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Доллар США увеличился в стоимости сразу на 0,83%, евро продемонстрировал рост на 0,34%, российский рубль стал дороже на 0,04%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по результатам торгов 2 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар США, евро и российский рубль выросли в цене по отношению к белорусской валюте на торгах БВФБ во вторник.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)