Белорусский рубль ослаб на торгах во вторник к трем основным валютам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Европейская и американская валюта, а также российский рубль подорожали на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Доллар США увеличился в стоимости сразу на 0,83%, евро продемонстрировал рост на 0,34%, российский рубль стал дороже на 0,04%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по результатам торгов 2 марта:

1 евро – 3,14 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,60 рубля;

100 российских рублей – 3,52 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

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