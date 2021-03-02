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Стоимость квадрата с господдержкой не превысит среднюю зарплату

02.03.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев - Sputnik. Средняя рентабельность по строительной отрасли в 2020 году составила 7%, сказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент Sputnik.

По словам министра, в настоящее время все жилые дома, которые возводятся в Беларуси являются энергоэффективными. Более 40% от ввода жилья по стране составляет индивидуальная застройка.

"Прибыль от реализации за прошлый год по сравнению с 2019 годом выросла на 148%. Темп рост заработной платы у строителей – 113%", – рассказал министр.

При этом в фокусе внимания министерства остаются вопросы незавершенного строительства.

"По состоянию на 1 января таких объектов было 25. Один из них – это Витебск, остальные дома – это город Минск", – уточнил Руслан Пархамович.

По мнению министра, основной причиной незавершенного строительства является отсутствие инженерно-транспортной инфраструктуры к уже построенным домам. Часть долгостроев появилось по вине недобросовестных застройщиков, которые работали с жилищными облигациями.

Последует

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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