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Стоимость квадрата с господдержкой не превысит среднюю зарплату
02.03.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев - Sputnik. Средняя рентабельность по строительной отрасли в 2020 году составила 7%, сказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент Sputnik.
По словам министра, в настоящее время все жилые дома, которые возводятся в Беларуси являются энергоэффективными. Более 40% от ввода жилья по стране составляет индивидуальная застройка.
"Прибыль от реализации за прошлый год по сравнению с 2019 годом выросла на 148%. Темп рост заработной платы у строителей – 113%", – рассказал министр.
При этом в фокусе внимания министерства остаются вопросы незавершенного строительства.
"По состоянию на 1 января таких объектов было 25. Один из них – это Витебск, остальные дома – это город Минск", – уточнил Руслан Пархамович.
По мнению министра, основной причиной незавершенного строительства является отсутствие инженерно-транспортной инфраструктуры к уже построенным домам. Часть долгостроев появилось по вине недобросовестных застройщиков, которые работали с жилищными облигациями.
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