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Швед: Мы живем в двух реальностях: каждодневной и которая навязывается через интернет-ресурсы, Telegram-каналы

02.03.2021 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне, заявил во время посещения СОАО «Коммунарка» генпрокурор страны Андрей Швед, передает телеграм-канал ANT_NEWS.


Фото: пресс-служба Исполкома СНГ

— В прошлом году, и это бесспорный факт, была попытка государственного переворота. По-другому это назвать нельзя. К нам применилась технология цветной революции. Причем достаточно такая радикальная форма. Но в целом система, в том числе правоохранительная, показала стойкость и жизнеспособность, — заявил генпрокурор.

Швед отметил, что страна столкнулась с новыми технологиями, а также с тем, что «мы фактически живем в двух реальностях: каждодневной и которая навязывается через интернет-ресурсы, Telegram-каналы».

— Мы не были к этому готовы и получили достаточно серьезный удар.

По его словам, идет работа по поиску методов противостояния «негативному влиянию, которое интернет-каналы и все эти технологии оказывают на людей».

2 марта Андрей Швед встретился с трудовым коллективом СОАО «Коммунарка», где рассказал об итогах VI Всебелорусского народного собрания, направлении развития государства и общества на ближайшую перспективу.

— Сегодня людей беспокоят насущные вопросы, начиная от трудовых отношений и заканчивая самыми глобальными. Важно разговаривать, отвечать на любые вопросы, тем закрытых нет и быть не может, — передает слова Шведа пресс-служба ведомства.

 
 
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«К нам применилась технология цветной революции. Причем достаточно такая радикальная форма. Но в целом система, в том числе правоохранительная, показала стойкость...
 
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