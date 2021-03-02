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Премьер раскритиковал работу МинЖКХ, Мингорисполкома и Минстройархитектуры

02.03.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Директивы президента рядом министерств выполняются не на должном уровне, заявил во вторник на заседании президиума Совета министров премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Александр Кряжев
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По его словам, работа таких сфер, как ЖКХ и строительство, определяет отношение населения к нынешней власти.

"Несмотря на имеющуюся отдельную положительную динамику, ряд требований директив президента, а также иных документов, способствующих их реализации, выполняется на недостаточном уровне", – констатировал Головченко.

Он также добавил, что это касается капитального ремонта жилого фонда, замены тепловых сетей, организации индивидуальной застройки и возведения арендного жилья. Кроме того, не принимаются решения по эффективной работе с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами.

"Не обеспечивается своевременность и полнота расчетов с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, что ухудшает их финансовое положение", – отметил премьер.

При этом он обратил внимание, что в строительной сфере республики сохраняется негативная ситуация, связанная с количеством убыточных предприятий.

Возведение жилья

Премьер считает, что результаты функционирования Минстройархитектуры в прошлом году говорят о невысокой результативности на внешних рынках, что выражается в снижении экспорта товаров и услуг в данной сфере.

© Sputnik
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Головченко выразил обеспокоенность в связи с наличием большого количества сверхнормативного незавершенного жилищного строительства и капитального ремонта жилья.

"К этому добавляются срывы сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Несмотря на нормативное урегулирование вопросов строительства для очередников в столице и городах-спутниках, проводимая в этом направлении городским исполнительным комитетом работа, наверное, не является достаточной", – заявил премьер.

Головченко считает, что такое положение дел требует критического осмысления и принятия мер на уровне исполнителей, так как требования директив должны соблюдаться.

"Обе директивы главы государства приняты совсем недавно. Их принятию предшествовали соответствующие обсуждения, в том числе с выездом на места. Поэтому говорить теперь, что вот надо тут поправить директиву, потому что мы недосмотрели или недодумали, наверное, не очень правильно", – подчеркнул глава правительства.

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Теги: Минск
 
 
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Критика главы белорусского правительства связана с выполнением новых президентских директив, затрагивающих сферы, которые курируют ведомства.
 
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