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Как получить МТС Music бесплатно на полгода и скидку на абонплату?

02.03.2021 17:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает новым абонентам присоединиться к весенней акции на тарифе «Безлимитище+» и линейке «Супер». Специальное предложение включает сниженную абонплату и бонус — бесплатное подключение на «МТС Music» на полгода. Присоединиться к акции можно по 31 марта 2021 года.

Стоимость абонплаты для новых абонентов при подключении на тариф «Безлимитище+» в рамках акции первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 14,50 рубля, а с 181 по 270 день — 19,50 рубля. Далее абонплата составит — 25,48 рубля. Кроме того, в рамках акции предоставляется безлимит звонков во все сети страны на 90 дней и бесплатное подключение на сервис «МТС Music» на 6 месяцев.

Доступ к музыкальному стриминговому сервису и скидка на абонплату в течение первых 90 дней с момента подключения действует и для новых абонентов тарифной линейки «Супер». Кроме того, в рамках весенней акции на тарифах «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50» на один месяц предоставляется бонус — безлимит интернета на скорости до 1 или 2 Мбит/сек.

Условия

 

Тариф

Супер

Супер 10

Супер 25

Супер max 50

Абонплата первые 90 дней, руб./мес. по акции

7,50

13,50

17,50

22,50

Абонплата без акции по 31.05.2021 / с 01.06.2021, руб./мес.

10,81

21,30 / 22,15

30,60 / 31,82

36,40 / 37,85

Бонус при подключении, первый месяц

-

Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек) за 0 руб.

Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек) за 0 руб.

Бонус при подключении, первые 6 месяцев

 

МТС MUSIC за 0 руб.

 

 
 
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МТС предлагает новым абонентам присоединиться к весенней акции на тарифе «Безлимитище+» и линейке «Супер». Специальное предложение включает сниженную абонплату...
 
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