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Как получить МТС Music бесплатно на полгода и скидку на абонплату?
02.03.2021 17:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС предлагает новым абонентам присоединиться к весенней акции на тарифе «Безлимитище+» и линейке «Супер». Специальное предложение включает сниженную абонплату и бонус — бесплатное подключение на «МТС Music» на полгода. Присоединиться к акции можно по 31 марта 2021 года.
Стоимость абонплаты для новых абонентов при подключении на тариф
Доступ к музыкальному стриминговому сервису и скидка на абонплату в течение первых 90 дней с момента подключения действует и для новых абонентов тарифной линейки
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МТС предлагает новым абонентам присоединиться к весенней акции на тарифе «Безлимитище+» и линейке «Супер». Специальное предложение включает сниженную абонплату...
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