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Светлана Тихановская прокомментировала видео СК по ее делу
02.03.2021 21:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская
— Там видно, что видео нарезано и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, что с никаким насилием дела иметь не буду, — Тихановская говорит, что после этих слов встала и вышла из кабинета.
Светлана Тихановская отметила, что с тех пор ее позиция не изменилась — она за перемены только мирным путем.
Она заявила, что спокойно реагирует на такого рода информацию.
— Очень сомневаюсь, что у них на меня вообще что-то есть, — добавила Тихановская.
Ранее о том, что Тихановская никогда не участвовала в разработке радикальных планов,
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«Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам», — утверждают в СК.
Стоит отметить, что это видео демонстрируется не первый раз — его
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Она заявила, что спокойно реагирует на такого рода информацию.
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