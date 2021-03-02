Светлана Тихановская прокомментировала видео СК по ее делу

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала телеканалу «Белсат» видео, которое сегодня опубликовал Следственный комитет Беларуси. Она назвала его смонтированным.



Скриншот видео

— Там видно, что видео нарезано и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, что с никаким насилием дела иметь не буду, — Тихановская говорит, что после этих слов встала и вышла из кабинета.

Светлана Тихановская отметила, что с тех пор ее позиция не изменилась — она за перемены только мирным путем.

Она заявила, что спокойно реагирует на такого рода информацию.

— Очень сомневаюсь, что у них на меня вообще что-то есть, — добавила Тихановская.

Ранее о том, что Тихановская никогда не участвовала в разработке радикальных планов, заявила ее пресс-служба.

2 марта Следственный комитет передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Ведомство сообщило , что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. О ком идет речь, в сообщении не указано. СК также опубликовал видео, где люди обсуждают акции протеста и захват зданий государственных органов на территории Гомеля.

«Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам», — утверждают в СК.

Стоит отметить, что это видео демонстрируется не первый раз — его показывали 10 августа в эфире «Беларусь 1» в большом сюжете , посвященном произошедшему в Минске и других городах вечером после президентских выборов. Тогда же назывались фамилии — Власов, Каневская, Тихановская.